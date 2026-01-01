通宵小巴49S號線超載4人變企位 運輸署強烈譴責並轉交警方跟進 (更新)

小巴有座位限制，超載恐對其他乘客及司機安全造成威脅。有網民發布影片，稱乘坐通宵小巴49S號線由灣仔前往屯門，即使已客滿，司機仍讓4位乘客上車，影片可見車廂內有人站立。 運輸署表示正跟進調查懷疑有司機在嚴重超載下駕駛，非常關注並強烈譴責涉嫌違法行為，嚴重威脅道路和乘車安全，案件會轉交警方跟進，違例司機最高可處罰款5000元及監禁3個月。署方已即時向有關小巴營辦商發出警告，責成營辦商嚴謹監察轄下司機的行為，並即時採取修正措施及提交報告，確保服務合法合規，以及駕駛和行車安全，亦會召見有關營辦商，並加強實地及登車調查，如發現任何違規情況，會嚴肅跟進。運輸署提醒司機和乘客，超載可能違反第三者風險保險條款，司機絕不應超載乘客，市民亦不應登上已滿載的車輛。

乘客斥黐線：求神拜佛要平安返屋企 該名女網民在社交平台發布影片，指涉事為通宵小巴線49S由灣仔往屯門兆康苑，她稱由於一小時只有一班車，即使小巴已客滿，司機仍讓另外4位乘客上車，影片可見小巴正在行駛，一名男乘客坐在司機位與錢箱之間的位置，一名女子企在車門通道，另有兩名男女站在座位的走廊位置。樓主直言屬危險駕駛行為，「認真黐線，好危險，求神拜佛，要平安返到屋企。」 網民嘲諷「無扣安全帶4位兩萬」 不少網民批評危險，但亦指其實小巴多年來經常出現企位現象，「等下班會死咩，拎自己條命搏」、「安全定生命重要，我就揀生命」、「超載無保險」、「這架小巴已回到六，七十年代有設企坐」、「其實通宵小巴好多都係咁」，亦有人嘲諷「企位無扣安全帶，4位剛$20,000」、「其實企就唔使用安全帶」。亦有人指有乘客寧願「搏命」是因班次不足，「下班有排等喎分分鐘返到屯門架車仲喺灣仔未開車」、「呢架車成日開有緣人班次，都唔知幾時先有車」、「你有得上車先會咁多嘢講啫，你上唔到嗰陣你就唔係咁多事啦」。樓主亦同意，「其實我都試過等呢架車等到灰，凌晨五點等到六點幾都冇車...最終等得太攰都係要坐的士返屋企。開個post出嚟係希望大家留意吓，到時真係發生咗啲咩意外就後悔都嚟唔切啦。」

根據《道路交通(交通管制)規例》第53(3)條，司機運載乘客不得超過該車輛的登記文件所指明的數目，如有違反，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處罰款1萬元及監禁。