涉衝紅燈撞斃七旬婦　穿梭巴士司機被判監22個月兼停牌5年

被告黃明明(55歲)，承認於2024年4月24日，在香港筲箕灣道64號在道路上，危險駕駛一輛公共巴士，引致梁容有死亡。案情指，當日被告駕駛穿梭巴士沿筲箕灣道行駛，而事主正於筲箕灣道64號對出的行人過路處橫過馬路。當時行車燈號為紅燈，行人燈號則為綠燈。被告違反燈號駛過交界處，未有留意到事主，最終撞倒事主。事主頭部及多處受傷昏迷送院，留醫深切治療部4日後離世。

一名穿梭巴士司機於2024年在筲箕灣道的行人過路處，衝紅燈撞斃七旬婦人。司機今日(23日)在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡罪，被判入囚22個月兼停牌5年，並須自費參與駕駛改進課程。

區域法院暫委法官周燕珠指，案發地點為行人過路處，當時附近的居民正準備開展日常生活，而且案發時車上載有乘客，以上皆為加刑因素。周官接納被告證供，認為不是在缺乏充足休息的情況下駕駛。周官留意到死者的家人在場旁聽，直言無人料到死者外出購物竟迎來車禍，形容是家人難以接受的事實，法庭亦會考慮對家屬的影響。

無證據顯示疲倦狀態下駕駛

辯方求情指，被告無案底而且第一時間認罪，他深受本案困擾，感到非常悔疚，故於去年5月主動放棄保釋以表現悔意。被告的父母均患癌，為此構成經濟及精神壓力，但已決定服刑後不再從事專業司機，會另亂覓清潔工等工作，只望及早服畢刑期繼續照顧父母。