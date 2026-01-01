社交平台周五（23日）流傳一段影片，顯示香港理工大學疑有學生向教授贈送茅台及冬蟲夏草，二人以普通話對談，學生表示「我和家人都很感謝您這一年帶我學到了很多」，教授回應說，「你這個東西我真的不好帶回去了啊，你要不這箱子借我」，惹來收賄爭議。根據片段拍到門牌資料，涉事教授疑為理大電機與電子工程學系講座教授諸自強。有傳媒報道諸自強已稱「禮物已還給學生」，惟未有回應為何問學生「借箱子」。理工大學回覆《am730》指就相關事宜校方已按既定程序處理，強調一向重視員工誠信操守，《員工手冊》中已列明《接受利益和款待的誠信指引》，並要求全體員工嚴格恪守。

諸自強稱「禮物已還給學生」 社交平台Threads周五（23日）流傳一條涉及理大的片段，發文者寫上「電機工程教授被曝疑似收賄？！」。片段在走廊拍攝，辦公室門牌見到「電機及電子工程學系」、「講座教授」、「諸自強教授」等字眼；辦公室房號與官網上顯示諸自強的資料相符。 辦公室可見兩人以普通話對話，其中一人穿格仔衫，另一人穿黑色短袖衣、頭髮灰白，其中一人說「這個應該是21年的茅台了」，另一人回應「這我怎麼拿回去呀？」黑衣男及後拿起放在地上的兩個紅色禮盒袋說「真的太客氣了」。

另一人稱：「請你一定要收下」、「真的很感謝」、「老師真的給你準備」；對方指「一個夠了，那麼多幹嘛」。送禮人士說：「之前你入院，我們都很擔心你的身體健康，所以剛好家裡有熟人，青海玉樹多收了點冬蟲夏草回來。」並指可在睡前放一根在保溫杯內泡水。「老師」及後稱「這個都很貴的，我知道，你就不用花…」，送禮「學生」則說是「一點小小心意……我和家人都很感謝你，這一年學到了很多」。「老師」說：「你這個東西我還真不好帶回去，要不你這箱子借我？」送禮人說：「可以」。

諸自強現為理大電機與電子工程學系電機及控制系統講座教授，亦是英國皇家工程院院士。他1984年從浙江大學碩士畢業，其後赴英國修得博士學位，並在謝菲爾德大學工作38年，去年加入理大。理工大學去年12月發帖文，恭喜諸自強獲選為2025年度美國發明家科學院院士，指其創新技術，由電氣化交通到風力發電被全球各大行業廣泛採用，擁有超過200項專利，學術著作被引用次數逾60,000次。