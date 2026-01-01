新民黨立法會議員陳家珮周五被目擊在灣仔逆線行車，她解釋當時趕時間開會，但有消防車停泊該路段，在肯定安全的情況下才駛進去。她深夜在社交平台發貼文指「向香港廣大市民致歉」，承認早上約8時駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，為此事深感歉意，並會作出反省，承諾日後嚴謹端正遵守規則。 陳周六出席電台節目後再三向市民道歉，指當時因為心急而作岀草率決定，願意承擔法律後果，稍後會向警方提供事發經過資料。被問到本身屬立法會監察委員會成員，事件會否影響外界觀感，以及是否違反今屆實施的《立法會議員守則》，陳重申全力配合調查，亦願意承擔任何法律責任，並會改善駕駛態度，短時間內不會駕車。陳家珮離開電台時，由出席節目的另一名嘉賓、民建聯立法會議員陳學鋒駕車接載離開。

陳家珮黃昏到西灣河的警方港島交通部提交口供資料協助調查逗留約一小時，向警方交代事發時的細節，包括當時路面情況。她說事件中做錯決定，讓公眾失望，會承擔法律責任，再向公眾致歉，期望盡快收到警方消息。警方周六晚上回覆《am730》查詢稱，港島總區交通部正繼續跟進事件。

對於新民黨主席葉劉淑儀受訪時認為陳做法魯莽，又指她因經費不足沒請司機，陳稱經這件事後會考慮建議，又指經過教訓後未來不再自己開車。新民黨議員何敬康向傳媒表示，認同陳家珮有過失，強調她已認識到錯誤並會承擔後果教訓，呼籲大家不要不停指罵，交由警方處理，又稱「希望大家網開一面，人誰無過？」