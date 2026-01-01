新民黨立法會議員陳家珮被目擊在灣仔逆線行車(車cam L香港群組 FB圖片)

新民黨立法會議員陳家珮周五被目擊在灣仔逆線行車，她解釋當時趕時間開會，但有消防車停泊該路段，在肯定安全的情況下才駛進去。她深夜在社交平台發貼文指「向香港廣大市民致歉」，承認早上約8時駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，為此事深感歉意，並會作出反省，承諾日後嚴謹端正遵守規則。 警方表示，留意到互聯網流傳有關片段，港島總區交通部正跟進事件。 陳家珮周六出席電台節目後再三向市民道歉，指當時因為心急而作岀草率決定，願意承擔法律後果，稍後會向警方提供事發經過資料。被問到本身屬立法會監察委員會成員，事件會否影響外界觀感，以及是否違反今屆實施的《立法會議員守則》，陳重申全力配合調查，亦願意承擔任何法律責任，並會改善駕駛態度，短時間內不會駕車。陳家珮離開電台時，由出席節目的另一名嘉賓、民建聯立法會議員陳學鋒駕車接載離開。

陳家珮黃昏到西灣河的警方港島交通部提交口供資料協助調查逗留約一小時，向警方交代事發時的細節，包括當時路面情況。她說事件中做錯決定，讓公眾失望，會承擔法律責任，再向公眾致歉，期望盡快收到警方消息。 對於新民黨主席葉劉淑儀受訪時認為陳做法魯莽，又指她因經費不足沒請司機，陳稱經這件事後會考慮建議，又指經過教訓後未來不再自己開車。新民黨議員何敬康向傳媒表示，認同陳家珮有過失，強調她已認識到錯誤並會承擔後果教訓，呼籲大家不要不停指罵，交由警方處理，又稱「希望大家網開一面，人誰無過？」

李慧琼：按議員守則行事 身兼監察委員會主席的立法會主席李慧琼稱，監察委員會按照議員守則行事，要等到執法機關調查或者法律程序完結才會考慮跟進，現階段不調查或評論事件。

指為免打斷消防員無上前查詢 由網民拍攝的相片可見，有消防車停泊在灣仔謝斐道路段，有一輛黑色私家車則逆線駛進該路段，其後拍攝到一名貌似陳家珮的女司機下車。陳家珮向傳媒承認她是相中人，解釋早於附近的光大中心停車場預留訪客車位，打算泊車後再到附近開會。不過，她指留意到當時有3輛消防車停泊該路段，等候了一段時間，亦曾繞半圈回頭觀察，看到消防員正在工作，為免打斷他們執法而無上前查詢。

陳家珮指當時趕時間開會，估計消防員在短時間內不會開路，而該停車場只有一個出入口，因此在安全情況下很快地駛進停車場，並且無阻礙消防員行動。