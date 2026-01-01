熱門搜尋:
出版：2026-Jan-24 11:19
更新：2026-Jan-24 11:19

財政預算案2026｜議員倡派夜間電子消費券　增子女免稅額

財政預算案2月25日公布，有立法會議員提出派夜間電子消費券提振夜市，及提升子女免稅額、增加稅務寬減，以及支援中小企等。(中通社)

財政預算案2月25日公布，有立法會議員提出派夜間電子消費券提振夜市，及提升子女免稅額、增加稅務寬減，以及支援中小企等。

選委界立法會議員吳傑莊出席港台節目《星期六問責》時表示，留意到現時不少中小企食肆晚上沒開門營業，因為沒有足夠顧客。他建議政府推出「夜間電子消費券」，讓市民可以晚上9時或9時半後使用，提振夜間消費市場的活力。他又建議增加子女免稅額，及將長者醫療券擴闊為「銀髮券」，除醫療用途亦可用於購買樂齡產品、旅遊服務等。

首要是投資未來

出席同一節目的會計界立法會議員吳錦華表示，若「派糖」市民一定開心，但認為首要是投資未來。他認為有剩餘財力亦需推出惠及市民的措施，例如增加稅務寬減，調整中產人士供樓、租金的扣稅額等，亦可考慮將「外傭薪金」支出納入僱主的可扣稅項目。他又為發展經濟是政府的主軸，需要投資未來，現時正處於投資期，估計政府資本帳目在未來2、3年仍會有赤字，期望5至10年後能有經濟回報。

經民聯立法會議員陳祖恒認同政府首要是投資未來，同時亦需投資在市民及中小企業身上，例如為中小企提供稅務寬減措施，鼓勵市民學習AI人工智能科技等。他指出國際局勢複雜下，不少資金流向本港，香港需要保持簡單低稅制，繼續招商引資，吸引外資來港，並協助內地企業借助香港平台「出海」。

