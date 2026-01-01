流感｜許樹昌：料將進入冬季流感高峰期　籲高危群組過年前打針

本港天氣轉涼，流感活躍程度顯著上升。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目稱，本港很快會踏入冬季流感高峰期。他提醒農曆新年將至，市民外遊、拜年等社交活動頻繁，會增加病毒傳播風險，呼籲尚未接種流感疫苗的市民，尤其是幼童及長者，應盡快接種以加強保護，並保持個人衛生和空氣流通，例如在乘搭公共交通工具或身處機場等人多擠迫的地方時佩戴口罩，並多注意手部清潔。 長者整體接種流感疫苗比率46% 許樹昌相信如果整體接種流感疫苗的比例達七成，有助建立免疫屏障，但目前只有6歲至12歲群組的接種率達七成，其餘包括50至64歲，以及6個月大至2歲幼兒的接種疫苗比例都只有兩成多，整體長者打針比率亦只得46%。他呼籲市民盡快打疫苗，至少能夠減少重症及入院情況。

許樹昌又預計，今年首三個月將再有新冠病毒爆發。他指新冠病毒通常每6至9個月爆發感染，而本港對上一次爆發是去年4至6月，因此未來數月須要留意。許樹昌指，院舍院友仍是高風險群組，如果他們不接種疫苗，感染新冠並演變成嚴重個案的機會，比已接種人士高3.6倍。 許樹昌被問到美國疾病預防及控制中心早前修改兒童接種疫苗建議，接種的疫苗種類應該減少，包括毋須打流感及乙型肝炎疫苗。許樹昌強調，流感每年都在不同地方出現高峰期，可導致嚴重或併發症甚至死亡，流感疫苗能發揮作用。

他說例如英國面對K亞分支病毒株，打疫苗後的兒童保護率可達七成至七成半，成年人的保護率亦有四成，因此沒有理由不打針。 他又提到，自從有乙型肝炎預防疫苗後，社區的乙肝帶菌者減少，同時減低他們有肝硬化或肝癌的風險，因此應該繼續打針。