深水埗明哥否認違規請外勞「羅生門」　 孫玉菡：資料百分百準確

勞工處早前制裁3名違反「補充勞工優化計劃」規定的僱主，停止輸入勞工兩年，其中1人是深水埗食肆北河(明河)燒臘飯店及其經營者，他們申請輸入廚房幫工，但無同時向本地求職者提供所有職位空缺，令對方不接受聘任，等同拒絕聘請本地人。不過，事件引發羅生門，長期免費派飯予基層市民的「深水埗明哥」陳灼明否認涉事，聲稱已轉讓涉事店鋪牌照，他所指舖位負責人承認轉名手續未完成但否認曾違規輸入外勞。勞工及福利局局長孫玉菡今日出席活動回應事件指不評論個別個案，但強調勞工處發布僱主資料前已小心核對，確認涉事僱主姓名、地址、有否申請輸入外勞，以及違規情況等，均百分百準確無誤。

另外，被問到有傳政府高層將出現人事變動，孫玉函拒絕回應，指提問與活動主題無關。

強制舉報虐兒條例生效後舉報個案增 孫玉菡：意料之內 另外，《強制舉報虐待兒童條例》本月20日起正式實施，孫玉菡表示近日有關懷疑虐兒的舉報及查詢所增加，屬於當局意料之內。他相信隨著條例實施，大家會有更大意願和責任舉報懷疑個案，亦反映社會對防止虐兒的意識大大提升。他說有待掌握更多數據，政府便會公布並講解相關行動。孫玉菡又說，過去一年半的準備期，當局為條例指明的25類專業人員提供大量培訓，政府亦提供強制舉報指南和電子決策流程圖，如有懷疑，可以利用流程圖解答選擇題，便會得到是否需要舉報的答案。他認為業界毋須太擔心，最重要是秉持保護兒童的心，條例不難遵從，過了適應期之後，有信心相關人士都會知道自己應該怎樣自處。

至於《僱傭條例》下「連續性合約」的「468」新規定，亦已在本月18日起實施，孫玉菡表示，如有僱主仍希望以短工形式聘請員工，只要按法例做，僱主絕對有選擇權。但他強調，如發現有僱主利用灰色地帶，又或者名義上聲稱按「468」要求去做，但實際不符合規定，勞工處一定介入，僱員如有懷疑可往勞工處求助。