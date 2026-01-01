巴士安全帶法例生效 運輸署：規例至今推行情況暢順

新修訂的《道路交通規例》今日(25日)實施，乘搭巴士等公共交通工具和商用車時，如有關座位已裝設安全帶，司機或乘客均必須佩戴安全帶，否則最高罰款5,000元及監禁3個月。運輸署在社交平台表示，規例至今推行情況暢順，並已與巴士及港鐵巴士營辦商合作，在中環港澳碼頭、牛頭角樂華、葵涌大隴街、粉嶺皇后山、東涌站等主要巴士總站，以及屯門、兆康、天水圍等交通交匯處加派人員，提醒乘客包括兒童及長者佩戴安全帶，並在需要時提供協助。

巴士車廂除安全帶外，亦設有連續扶手、防滑地板及出口扶手等設施，保障站立乘客。營辦商已向前線員工提供指引，應對不同情況。研究顯示，安全帶可減低迎頭相撞事故中死亡及重傷風險約四成及七成。2021年沙田校巴墮橋事故中，因學童已繫安全帶，傷勢均屬輕微，印證安全帶的重要性。 當局強調，新例初期以教育為主，協助市民養成自覺佩戴安全帶的習慣，培養安全文化。執法時會兼顧「情理法」，若乘客因特殊情況未能佩戴，可向執法人員解釋，執法人員將按實際情況判斷。

城巴：加派前線人員提醒市民及遊客 就安全帶新法例，城巴今日(25日)表示，從今早起加派前線人員於各主要巴士總站、口岸及機場等地點，提醒市民及遊客在上車後須佩戴安全帶，並增設流動告示牌，於法例實施初期加強推廣。此外，全線車隊由今日起，車頭擋風玻璃將設特別告示，提醒乘客佩戴安全帶。截至目前，新法例在城巴車隊的實施大致暢順。 目前，城巴約800輛巴士已在全車所有座椅或上層所有座椅安裝安全帶，城巴會定期對安全帶進行全面檢查及保養，以確保其處於良好狀態。

城巴續指，為確保前線團隊了解法例詳情，已為車長制定並發放內部指引，以及針對不同場景的建議處理方法。同時，車廂的智能系統已加入特別廣播選項，讓車長可以在必要時啟動廣播，提醒並鼓勵乘客佩戴安全帶。城巴將繼續密切留意法例實施初期的營運情況，以及前線團隊及乘客的意見，繼續致力於提升行車安全。