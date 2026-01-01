陳美寶：安全帶新例實施初期　執法會保持人性化

強制佩戴安全帶的新法例今日起正式落實，所有公共交通工具及商用車座位乘客必須繫上安全帶。運輸及物流局局長陳美寶表示，政策核心是保障乘客安全。她引述國際研究指出，若車輛迎面相撞，佩戴安全帶可降低四成死亡風險及七成重傷風險。她強調，措施初期會以教育和宣傳為主，執法時兼顧「情、理、法」，並非以罰款為目的。

「粵車南下」申請穩步上升

「粵車南下」計劃推行逾一個月，陳美寶指，申請及預約數字符合預期，周末申請量較平日高，並呈持續上升趨勢。她指出，農曆新年是計劃推出後內地首個長假期，期望宣傳及配套能完善。政府計劃半年後將措施擴展至廣東省四個城市，並對增加名額或延長逗留日數保持開放態度。