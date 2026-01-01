熱門搜尋:
本地
出版：2026-Jan-25 14:00
更新：2026-Jan-25 14:00

陳美寶：安全帶新例實施初期　執法會保持人性化

陳美寶指，措施初期會以教育和宣傳為主。(資料圖片／周令知攝)

強制佩戴安全帶的新法例今日起正式落實，所有公共交通工具及商用車座位乘客必須繫上安全帶。運輸及物流局局長陳美寶表示，政策核心是保障乘客安全。她引述國際研究指出，若車輛迎面相撞，佩戴安全帶可降低四成死亡風險及七成重傷風險。她強調，措施初期會以教育和宣傳為主，執法時兼顧「情、理、法」，並非以罰款為目的。

「粵車南下」申請穩步上升

「粵車南下」計劃推行逾一個月，陳美寶指，申請及預約數字符合預期，周末申請量較平日高，並呈持續上升趨勢。她指出，農曆新年是計劃推出後內地首個長假期，期望宣傳及配套能完善。政府計劃半年後將措施擴展至廣東省四個城市，並對增加名額或延長逗留日數保持開放態度。

她承認，部分「粵車」在港行駛時曾出現逆線、玻璃透光度不足甚至啟用自動駕駛等爭議，但認為屬預期之內，因內地車主初期或未能完全適應香港路況。運輸署已在「出行易」平台加入相關資訊，並向違規司機發出電子警告；若情況嚴重，會暫停申請資格，直至車主作出合理解釋才考慮恢復。

乘搭交共交通工具禮貌安全同樣重要｜不要剪指甲及霸佔座位飛象過河（運輸署） 乘搭交共交通工具禮貌安全同樣重要｜不要用腳頂著前椅背或騷擾車長（運輸署） 乘搭交共交通工具禮貌安全同樣重要｜不要衝門或身體緊貼扶手（運輸署）

的士車隊制度持續推行

至於的士車隊制度推行約半年，目前僅有約1500輛的士加入，未達政府目標的一半。陳美寶表示，各車隊規模正逐步擴展，政府與業界均會堅持推行，確保制度能持續發展。

她補充，香港作為國際城市必須與時並進，已要求運輸署諮詢道路安全研究委員會，研究車輛先進系統及結構，並探討更新車輛玻璃透光度要求，目標於今年上半年向業界諮詢並提交立法會報告。

