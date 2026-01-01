「嘉應高昇」今追平「精英大師」17連勝紀錄　贏百週年紀念短途盃

年僅5歲的香港馬王「嘉應高昇」獲封世界最佳短途馬後，今日沙田馬場出戰一級賽百週年紀念短途盃，成功以1分07.66秒的成績贏得1,200米的一級賽百週年紀念短途盃，追平馬王「精英大師」保持近21年的17連勝香港紀錄。
「嘉應高昇」今日由騎師潘頓策騎，練馬師大衛希斯賽後表示，無人預料到17連勝的傳奇紀錄竟有被追平的一日，希望未來可再創下新里程碑。「嘉應高昇」將於一個月後的年初六，即下月22日增程出戰1,400米一級賽女皇銀禧紀念盃，如順利勝出便會打破香港賽馬紀錄，成為首匹達成18連勝的馬王，大衛希斯相信牠能完美應付下場賽事。
同日另一場矚目賽事、1,600米賽程的董事盃，由麥道朗策騎、8歲的馬王級賽駒「浪漫勇士」，力壓「金鑽貴人」，先贏得今季三冠大賽首關勝利，而上個賽季的三冠王「遨遊氣泡」，今場跑第三。
旅客人數較去年增一倍
馬會指，今天兩個馬場合共吸引逾27,000人入場見證「嘉應高昇」追平17連勝紀錄的歷史時刻，當中旅客人數比去年同一個賽馬日增加一倍，逾6,700人。
馬會行政總裁應家柏稱：「我們十分高興能見證香港賽馬史上兩匹最偉大的賽駒創造歷史，包括『嘉應高昇』追平連勝紀錄時，確是千載難逢的時刻；『浪漫勇士』克服重重難關應付1600米賽事，並自我刷新紀錄，把勝出一級賽的次數增至12場。實在令人歎為觀止。」