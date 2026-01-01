「嘉應高昇」今追平「精英大師」17連勝紀錄　贏百週年紀念短途盃

年僅5歲的香港馬王「嘉應高昇」獲封世界最佳短途馬後，今日沙田馬場出戰一級賽百週年紀念短途盃，成功以1分07.66秒的成績贏得1,200米的一級賽百週年紀念短途盃，追平馬王「精英大師」保持近21年的17連勝香港紀錄。

「嘉應高昇」今日由騎師潘頓策騎，練馬師大衛希斯賽後表示，無人預料到17連勝的傳奇紀錄竟有被追平的一日，希望未來可再創下新里程碑。「嘉應高昇」將於一個月後的年初六，即下月22日增程出戰1,400米一級賽女皇銀禧紀念盃，如順利勝出便會打破香港賽馬紀錄，成為首匹達成18連勝的馬王，大衛希斯相信牠能完美應付下場賽事。