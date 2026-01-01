強制佩戴安全帶法例生效　有巴士乘客批程序繁複：寧願企都唔坐

專營巴士、公共及私家巴士、貨車等商用車的乘客，即日起如座位設有安全帶均須佩戴，違者最高可判罰款5,000元及監禁3個月。新例生效前夕一直惹來熱議，《am730》記者在新法例實施首日視察，發現不少坐在裝有安全帶座位的乘客均有佩戴，亦有部分市民沒有扣上，另有乘客剛坐下時未有主動扣上安全帶，隨後選擇轉到沒有安全帶的座位繼續行程。

記者觀察巴士情況之餘，亦有向多名乘車了解對新法例的看法，有市民基於乘車安全支持條例實施，亦有人對扣安全帶新法感麻煩。市民Steve及Ken知道條例生效，表示隨後乘長途巴士時會扣安全帶，但認為規定有點不便，使搭巴士變得繁複，又稱若搭短途巴士、只坐幾個站，或會「寧願企都唔坐」。乘客楊先生稱剛知道法例生效，被問到會否擔心帶着小朋友扣安全帶或會不方便，認為應該增設適合小朋友的安全帶，否則讓小朋友帶成人的安全帶，反而可能變成不安全。

乘客陳女士同樣知道有條例，坦言「都沒有辦法，一定要這樣，當然是不喜歡」。她認為新法例「有點麻煩」，例如有時候安全帶可能會「撠住撠住」；尤其湊小朋友上學的時候更是狼狽且麻煩，「自己又要扣，又要幫小朋友搞，又要拎着書包」。若解安全帶的時間抓得太緊，亦可能會造成來不及下車的問題，「要人哋帶就一定要多點檢查。」

有乘客不擔心因解安全帶未能落車

搭短途巴士的曾女士表示，因為帶着小朋友，所以有需要坐的時候都會坐下，不會因為必須戴安全帶就不坐。準備搭長途巴士、本身有駕駛執照的林女士很早就有留意便知道條例，不認為罰則過重，又表示自己有朋友就是在車頭出意外撞碎鼻骨；惟因當時沒有戴安全帶，所以有保險也無法獲得賠償。搭短途巴士的朱先生就表示，平時都會帶安全帶，因為安全至上，即使沒有修例都會選擇戴，只要習慣了不用怕不方便。剛下車的周女士則表示已開始戴安全帶，雖然或會麻煩一點點，但為了安全都可以。對於解安全帶的時間點，她就表示會在司機停定車後或再早幾秒，「(難道)驚司機唔等我咩」。