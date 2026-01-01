強制佩戴安全帶生效 有市民讚好 有乘客寧願企 陳美寶：執法初期以教育宣傳為主

強制佩戴安全帶新修訂規例昨起生效，所有公共及私家巴士，如座位設有安全帶，乘客必須佩戴，違例可罰款5,000元及監禁3個月。運輸及物流局長陳美寶重申，推出措施並非為懲罰乘客，希望能人性化處理，故法例已加入「合理辯解」條款，處理不能預計或緊急情況。新修訂一直惹來熱議，而昨生效首日，有市民認為程序繁複，寧願「企足全程」不坐；亦有人認為新法是為乘客安全著想，會盡量配合。另有訪港旅客指不知道有新法例，所以未有佩戴。

陳美寶表示，留意到就新法例的不同意見及討論，相信社會要時間適應及推廣，執法初期會以教育及宣傳為主。她在出席電視節目時稱，推出措施並非為懲罰乘客，希望能人性化處理，亦最不想出現罰款情境；又指法例已加入「合理辯解」條款，處理不能預計或緊急情況，例如乘客因不適而未能正確佩戴安全帶等，可被理解為「合理辯解」。她指，本港現時約有六成專營巴士已為座位安裝安全帶，亦有在下層企位地面加裝防滑措施，並重申措施是為保障乘客安全。

安全帶新規定實施首日，記者昨於巴士站並在乘坐巴士途中觀察車內情況，發現不少坐在裝有安全帶座位上的乘客均有佩戴安全帶，亦有部分市民沒有扣上；另有乘客剛坐下後未有主動扣上安全帶，隨後選擇走到沒有裝安全帶的座位繼續行程。

市民各有考慮 贊同安全但覺麻煩 記者向多位候車乘客詢問對新法例的看法，有市民基於乘車安全支持條例實施，亦有人對扣安全帶新法感麻煩。市民Steve及Ken表示知道昨日條例生效，指隨後乘長途巴士時會扣安全帶，但認為規定有點不太方便，更感搭巴士變得繁複；又稱若搭短途巴士、只乘坐幾個站，或會「寧願企都唔坐」。另一市民楊先生則稱，剛知道法例生效，被問到會否擔心帶着小朋友扣安全帶或會不方便，他認為應該增設適合小朋友的安全帶，否則讓小朋友戴成人安全帶，反而可能變成不安全。

乘客陳女士則表示，知道有條例，「都沒有辦法，一定要這樣(扣安全帶)，當然是不喜歡」。她認為新法例「有點麻煩」，例如有時候安全帶可能會「撠住撠住」；尤其帶小朋友上學時更可能出現狼狽及麻煩情況，「自己又要扣，又要幫小朋友搞，又要拎着書包」；若解安全帶的時間太緊迫，亦可能會造成來不及下車的問題，「要人哋戴就一定要多點檢查(確保運作正常)」。搭短途巴士的曾女士表示因帶小朋友通常都會選擇坐座位，不會因為必須戴安全帶就不坐。

準備搭長途巴士、本身有駕駛執照的林女士認為罰則不會過重，她指有朋友坐巴車車頭位置遇上意外撞碎鼻骨，惟因當時沒有戴安全帶，所以買了保險也無法獲得賠償。乘客朱先生就表示，平時都會戴安全帶，安全至上，即使沒有修例都會選擇戴，認為只要習慣就不覺不方便。周女士稱昨天開始戴安全帶，或會麻煩一點點，但為了安全都可接受。對於應該何時解開安全帶，她就表示會在司機停定車後或再早幾秒，「(難道)驚司機唔等我咩」。

旅客望入境時有短訊提醒

另外，有訪港旅客稱不知道實施新法例，故沒有戴安全帶，希望在入境時有短訊提醒或增加對海外人士發放相關資訊的渠道；有帶旅行團的導遊則在出發前及旅途中再三提醒團員必須扣上安全帶；當乘客沒有佩戴安全帶時，旅遊巴車廂內亦會有警報提示。 九巴及城巴分別向乘客教育及提醒要佩戴安全帶，昨日有站長在巴士總站手持標示，提醒候車乘客上車後要佩戴安全帶，部分車站休息室外亦已張貼有關宣傳海報。九巴設置「教育巴士」，讓乘客上車嘗試扣安全帶，有職員從旁指導；城巴發言人亦表示，新規定實施情況大致暢順，已加派前線人員於各主要巴士總站、口岸及機場等地點，提醒市民及遊客上車後需要佩戴安全帶；同時已增設流動告示牌，於法例實施初期加強推廣。城巴又指，會定期全面檢查及保養安全帶，確保處於良好狀態。

規管司機前方流動裝置同日生效 另一方面，政府同日起加強駕駛時使用流動電訊裝置規管。司機駕駛時，凡位於司機座椅前方的整個車廂空間，包括擋風玻璃、儀錶板及其他可放置裝置的位置，最多只可擺放兩部流動裝置，包括手機、平板及手提電腦。每部屏幕對角線長度不得超過19厘米，亦不得阻礙司機觀察道路及交通情況，以及影響車上鏡子或顯示器等用作提供間接視野的設備。違例者最高可被罰款2,000元。