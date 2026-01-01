消防巡查36幢商業樓宇 揭259項違規 逾六成阻塞走火途徑 提37宗檢控

大埔宏福苑大火後，社會關注各類型大廈的消防安全。消防處繼去年12月採取特別執法行動，巡查多幢商業大廈後，再於過去兩個周末，以便衣方式巡查港九新界合共36幢商業大廈，揭發259個違規事項，逾六成涉阻塞走火途徑。消防處發出70張「消除火警危險通知書」，37宗直接檢控。消防處表示，由於發現便衣巡查成效顯著，未來會透過突擊和便衣手法，繼續不定時巡查。 消防處高級消防區長黎健武(樓宇改善策略及特別行動)表示，去年12月採取特別執法行動，巡查了132幢商業大廈。為了鞏固成效，消防處在過去兩個周末再次採取特別執法行動，以便裝突擊巡查36幢大廈，其中35幢是上次巡查時情況較嚴重的大廈。行動合共發現259宗違規事項。黎健武指，違規事項中，逾六成是阻塞走火途徑，其次是防煙門被楔開。合共發出70張消除火警危險通知書，並提出37宗直接檢控。

黎健武續指，巡查的36幢大廈，遍布港九新界，包括銅鑼灣、油尖旺和荃灣等；而覆查後發現有商廈的情況已有很大改善，例如上月巡查尖沙咀一個商場時，發現有9個違例事項，但本月再突擊巡查時，只發現到1宗違規。他表示，以便服巡查可避免商戶之間通風報信，未來會不定時派便衣人員突擊巡查，尤其是較高風險的時段，如節日期間，亦會持續跟相關的物業管理公司聯絡。

分區公眾安全隊巡1300樓宇提逾300檢控 此外，消防處在去年3月尾成立「分區公眾安全隊」，目前4個隊伍分別駐守港島中、九龍西、九龍南和新界南，其職責是主動巡查區內目標樓宇，及時消除火警風險。黎健武表示，由去年4月至12月底，合共巡查4個分區逾1,300幢樓宇，發出超過4,000張「消除火警危險通知書」，提出300多宗直接檢控。

消防處分區副指揮官(九龍西)(公眾安全)馮景楠表示，他們主要負責深水埗和旺角區的樓宇巡查，九龍西區約有940幢目標樓宇，冀兩年內完成巡查。他指，由於區內樓宇數量多，會用小區規劃方式逐個小區巡查，冀透過巡查收集區內的大數據，了解樓宇管理狀況，再整合風險地圖，以便處方作針對性措施。此外，亦會結合社區力量宣傳和教育。 馮景楠提到，去年4月，深水埗區一幢三無大廈因欠缺管理而有大量雜物堆積在樓梯內，嚴重阻塞逃生途徑。人員隨即採取執法和宣傳措施，即時向有關大廈發出「消除火警危險通知書」，要求業主盡快處理阻塞情況；亦聯同不同政府部門和地區組織作消防安全探訪及派發「防火三寶」，提升居民應急準備知識。