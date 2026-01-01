陳茂波指單邊主義變本加厲 各地領袖對港經濟發展感正面

財政司長陳茂波總結到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會之行，提到與會人士對中國內地和香港的經濟發展與展望，普遍都相當正面，認為態度較過去數年有顯著變化，又指期間接觸到的政商領袖，都不約而同表示大家應合力維護多邊主義，透過對話和合作解決問題。

認為不能重回「弱肉強食」叢林法則

陳茂波在網誌總結瑞士之行，提到過去一年多大家目睹和經歷單邊主義、霸權主義的變本加厲，並且發展到必須作出抉擇的臨界點，今年年會在這個背景下，有明顯卻又更深層的張力。他指，今次年會國際社會的分裂和鴻溝更趨突顯，但對於絕大多數國家和地區而言，世界不能重回「弱肉強食」的叢林法則，認為相互尊重、求同存異和共同發展才是人們心底裡的強烈意願。