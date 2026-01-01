科大建大型設備虛擬實境平台 學生自主備課做實驗

航空航天工程專業學生除學習理論，亦不時要到配備大型專業設備的實驗室進行操作實驗。為讓學生更容易接觸這類實驗，香港科技大學學者和其團隊，開發一個人工智能(AI)驅動的擴增實境平台，通過虛擬實驗讓學生自主進行實驗練習。團隊正與其他本地大學合作，建立更多虛擬實驗並擴展應用至其他領域；技術亦將應用到中小學的STEM課程。

目前實驗室配備的大型專業設備，不只昂貴亦存有一定危險性。科大工學院機械及航空航天工程學系副系主任及副教授李建邦，以及博士生朴廷鎮帶領的團隊，開發的AI驅動擴增實境平台，包括建構研究飛行器氣動力學風洞測試的虛擬實驗，讓學生更易進行航天實驗。團隊以三維掃描技術數碼重建校內的風洞實驗室，然後建立擴增實境實驗室，並採用數字孿生技術提升實物與虛擬模型之間的虛實交互體驗，學生可用智能手機或平板電腦隨時自主進行虛擬實驗。