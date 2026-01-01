科大建大型設備虛擬實境平台 學生自主備課做實驗

航空航天工程專業學生除學習理論，亦不時要到配備大型專業設備的實驗室進行操作實驗。為讓學生更容易接觸這類實驗，香港科技大學學者和其團隊，開發一個人工智能(AI)驅動的擴增實境平台，通過虛擬實驗讓學生自主進行實驗練習。團隊正與其他本地大學合作，建立更多虛擬實驗並擴展應用至其他領域；技術亦將應用到中小學的STEM課程。
目前實驗室配備的大型專業設備，不只昂貴亦存有一定危險性。科大工學院機械及航空航天工程學系副系主任及副教授李建邦，以及博士生朴廷鎮帶領的團隊，開發的AI驅動擴增實境平台，包括建構研究飛行器氣動力學風洞測試的虛擬實驗，讓學生更易進行航天實驗。團隊以三維掃描技術數碼重建校內的風洞實驗室，然後建立擴增實境實驗室，並採用數字孿生技術提升實物與虛擬模型之間的虛實交互體驗，學生可用智能手機或平板電腦隨時自主進行虛擬實驗。
AI導師功能助建學習信心
李建邦表示，平台內置AI導師功能可為學生提供個人化指導，引導他們逐步完成實驗，亦確保學生充分理解實驗設置程序和背後理論，系統另設有互動問答。朴廷鎮補充，學生在課堂或因怕問錯問題而不敢發問，AI問答功能就可讓學生在私人時間提問，毋須擔心老師和同窗眼光，有助提升學生學習信心。系統亦可生成學習報告，供授課老師了解學生常見錯誤和術語使用情況。自2023年起，平台已率先於機械及航空航天工程學系多個課堂試行，每年約有100名學生使用。
方案獲得2025年QS全球教學創新大獎的獲「沉浸式體驗學習」組別銀獎，團隊現時獲大學教資會「科教創新基金」支持，與其他本地大學合作建立更多不同虛擬實驗，並將擴展應用至法醫病理學、物理治療、語音學研究等其實領域的實驗。此外，朴廷鎮創立的初創企業亦計劃將技術應用於中小學的STEM教學，適用於小學的科學課程，並與本地中小學校合作推行先導計劃，目前已有5間小學及兩間中學參與。