李家超︰駐港公司逾1.1萬間升11%　初創公司逾5200家均創新高

第十九屆亞洲金融論壇今明兩日在會展舉行，以「變局中協力 新局中多贏」為主題。行政長官李家超今日(26日)致開幕辭時表示，香港去年在「搶企業」方面再下一城。根據當局的年度調查，2025年母公司在海外及內地的駐港公司數目達11,070間，較前一年上升11%，數量創下歷史新高。

李家超表示，駐港公司來自全球各地，升幅十分可觀，例如來自新加坡、法國、澳洲、美國和瑞士的公司增加超過11%；來自東盟和中東國家的駐港公司數目增加分別為約10%和5%。同時，內地駐港公司數目大升超過17%。這些駐港公司在本港共僱用近51萬人，較2024年上升3%。