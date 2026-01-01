李家超︰駐港公司逾1.1萬間升11%　初創公司逾5200家均創新高

第十九屆亞洲金融論壇今明兩日在會展舉行，以「變局中協力 新局中多贏」為主題。行政長官李家超今日(26日)致開幕辭時表示，香港去年在「搶企業」方面再下一城。根據當局的年度調查，2025年母公司在海外及內地的駐港公司數目達11,070間，較前一年上升11%，數量創下歷史新高。
李家超表示，駐港公司來自全球各地，升幅十分可觀，例如來自新加坡、法國、澳洲、美國和瑞士的公司增加超過11%；來自東盟和中東國家的駐港公司數目增加分別為約10%和5%。同時，內地駐港公司數目大升超過17%。這些駐港公司在本港共僱用近51萬人，較2024年上升3%。
另外，香港亦積極培育企業。去年本港的初創企業數目超過5,200間，數量同樣創下歷史新高，更按年增加11%。香港的初創企業共僱用近2萬人，較前一年上升12%。香港初創企業的非本地創辦人同樣遍布世界各地，有一半來自內地，其餘主要來自英國、美國、法國，以及不同亞洲國家。李家超形容，佳績令人鼓舞，不但代表企業和創業家對香港投下信心一票，更彰顯香港為便利企業開立業務和營商，以至構建助力企業蓬勃發展的生態圈，成果豐碩。
丘應樺：香港發揮無可比擬獨特優勢
商務及經濟發展局局長丘應樺表示，即使面對地緣政治和環球經貿格局的轉變，香港一直積極發揮在「一國兩制」下無可比擬的獨特優勢，是海外企業開拓內地龐大市場和內地企業出海的最佳雙向跳板。加上政府推出一系列促進經濟的政策措施，將繼續增強香港優勢，加速為經濟注入新動力，為駐港海內外企業帶來更多機遇。他又說，香港的初創企業數目持續錄得雙位數字的百分比增長，足證香港是初創企業落戶的理想地點和環球初創企業家對香港的強大信心。