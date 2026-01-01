何永賢家事休假後即發文交代長者房屋政策　指未來會與部門一起努力

有報道指政府短期內將有高官人事變動，政制及內地事務局局長曾國衞及房屋局局長何永賢將提早離任。何永賢近日因家事休假兩日後，即在社交平台交代房屋署的長者房屋政策。

何永賢發文指房屋署注重長者得到的實際關心與支援，屋邨管理人員會主動上門探訪，房委會還與社會福利署就「單老」及「雙老」住戶資料建立試點對比機制，由去年7月至12月底，關愛隊在試點計劃下已接觸及探訪超過27,000個住戶，並作出了逾1,800次福利服務轉介。

本年度的「邨『友』好事」將支援長者納入為重點項目，積極與不同政府部門及機構合作，例如與衞生署合作於60個屋邨推展「我好叻」健康推廣計劃，鼓勵長者培養健康生活習慣等。