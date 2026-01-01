投資署去年助560企業在港開設或擴展業務升逾4%　數目創新高

投資推廣署公布，去年共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務，較前年上升超過4%，數目創新高，反映本港營商環境極具吸引力，以及環球投資者對香港前景的信心和肯定。企業首五大來源地，遍布美洲、歐洲和亞洲等市場，其中逾半來自內地，涉298間；其次為美國，共有42間，其餘來自新加坡、英國、加拿大和日本。按行業分布，金融服務及金融科技佔最多，有117間，其次為創新及科技及家族辦公室，分別有115及80間。

投資推廣署表示，多元與高端產業的投資帶動外來直接投資表現強勁。這些企業估計為香港經濟帶來近694億元的投資，較前年增長約2%。它們亦預計在營運首年為香港創造10,748個涵蓋不同行業及階層的新增職位，主要包括運輸、物流及工業、旅遊與款待、金融服務以及金融科技等行業，而其中約20%為管理或專業職級，比前年增長超過57%。