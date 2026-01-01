投資署去年助560企業在港開設或擴展業務升逾4%　數目創新高

投資推廣署公布，去年共協助560間海外及內地企業在港開設或擴展業務，較前年上升超過4%，數目創新高，反映本港營商環境極具吸引力，以及環球投資者對香港前景的信心和肯定。企業首五大來源地，遍布美洲、歐洲和亞洲等市場，其中逾半來自內地，涉298間；其次為美國，共有42間，其餘來自新加坡、英國、加拿大和日本。按行業分布，金融服務及金融科技佔最多，有117間，其次為創新及科技及家族辦公室，分別有115及80間。
投資推廣署表示，多元與高端產業的投資帶動外來直接投資表現強勁。這些企業估計為香港經濟帶來近694億元的投資，較前年增長約2%。它們亦預計在營運首年為香港創造10,748個涵蓋不同行業及階層的新增職位，主要包括運輸、物流及工業、旅遊與款待、金融服務以及金融科技等行業，而其中約20%為管理或專業職級，比前年增長超過57%。
商務及經濟發展局局長丘應樺表示，很高興投資署去年的工作取得卓越成果，加上駐港公司及初創企業數目齊創新高，明確反映環球投資者對香港的強勁信心。今年是「十五五」規劃開局之年，特區政府將持續創造更有利的營商環境，進一步推廣香港的國家機遇和國際化優勢，促進外來直接投資和企業落戶，發揮香港作為超級聯繫人和超級增值人的角色。
將拓展與內地不同省份對接
投資署署長劉凱旋說，將積極對接國家「十五五」發展規劃、加強與其他大灣區城市的協同，並拓展與內地不同省份的對接，善用內地企業出海專班進一步支援內地企業借港出海，加強香港在雙向投資中的樞紐角色，同時以北部都會區為重點戰略項目，配合度身訂造的優惠政策組合，吸引更多具高增長潛力的企業落戶香港，向國際商界展現香港作為跨境協作平台的巨大潛力。