巴士安全帶新例陳恒鑌倡半年後檢討　 短途可改「兩點式」設計

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日（1月25日）生效，若巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴，否則可被檢控，最高罰款5,000元及監禁3個月。有市民反映規例擾民刑罰過重，乘坐巴士時佩戴安全帶不方便。有關《道路交通規例》修訂於上屆立法會通過，立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌今日(26日)在電台節目上表示，上屆議會審議相關法例時，的確低估了坊間對安全帶設計及實際操作的反應，並指當時議員的討論焦點更多放在條例中其他事項。他建議在條例實施半年後檢討，以平衡安全與便利。

上屆審議「不是好仔細」 低估坊間反應 陳恒鑌表示條例在上屆立法會審議時，主要考慮安全問題，加上與規管網約車法例綑綁審議，因此當時較少討論執行及安全帶設計問題，形容不是「好仔細」。他指條例生效初期，市民需要時間適應，反應確實存在兩極化。他觀察到部分市民為了安全會主動佩戴，但亦有相當一部分人認為巴士上的三點式安全帶「好緊」及「好難套」，不及小巴的兩點式安全帶(只需要腰部的橫帶)方便，導致乘客在短途行程佩戴意欲偏低。他建議在條例實施半年後檢討，又指可考慮在短程路線，將巴士安全帶改為兩點式安全帶，但改動設計涉及額外成本，亦要待巴士公司換車時再考慮。

另外，道路安全議會成員李耀培在電台節目表示，強制佩戴安全帶目的是保障乘客生命安全，減低車禍死亡風險，實施時可能會引起不便「但絕對值得」。他建議政府加強佩戴安全帶宣傳教育，又提醒兒童佩戴時應用手拉住安全帶，避免安全帶勒住頸部，至於手抱嬰兒的家長，應將嬰兒抱在安全帶外，嬰兒臉部應面向成年人胸部，而孕婦應將安全帶扣在肚下方，以減少不適。