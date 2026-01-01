強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日（1月25日）生效，若巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴，否則可被檢控，最高罰款5,000元及監禁3個月，有市民反映規例擾民刑罰過重，乘坐巴士時佩戴安全帶不方便。一名女網民周日在社交平台發文，指乘坐巴士欲佩戴座位安全帶時，暗藏在巴士隱蔽處的曱甴突然現身，令她大驚直呼「差啲搞到我走唔切」。其他網民關注安全帶及巴士座位衛生，「好日都冇人用安全帶，而家嚇到小強走晒出嚟」、更有人稱寧在下層站立。

該名女子在社交平台Threads表示，昨日登上巴士時欲打算扣好安全帶，未料一拉安全帶，即看到一隻蟑螂突然現身，並逐漸爬近自己。樓主在文中稱，「X你個街垃圾安全帶！差啲搞到我走唔切，睇住隻嘢慢慢逼近我個心真係就嚟跳出嚟」。從車內照片可見，相信該巴士為九巴。

帖文隨即獲大批網民留言，稱關注安全帶及巴士座位衛生，「梗係啦，好日都冇人用安全帶，本身有個安樂窩，而家嚇到小強走晒出嚟」、「啲安全帶好多曱甴㗎， 主要長時間冇人用， 啲污漬細菌垃圾堆晒喺度」、「唔知係咪我錯覺，最近啲巴士真係好多曱甴」、「條帶嘅污糟程度係頂級」、「平時佢地住係個扣入面，依家個個都插搞佢地間屋」、「如果因為避佢俾人罰$5000，真係會覺得你勁慘」，更有人指寧在下層站立，「我企算」，另有人諷刺「話知隻野飛入你個口，記得唔好除安全帶呀」、「呢隻要罰幾錢？」、「香港恐怖片題材，扣緊安全帶的我和迎面飛來的小強」。