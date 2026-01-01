強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日（1月25日）生效，若巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴，否則可被檢控，最高罰款5,000元及監禁3個月。有市民反映規例擾民刑罰過重，乘坐巴士時佩戴安全帶不方便。有巴士乘客周日於社交平台稱留意到多了長者寧站立也不選擇坐位，猜測他們是要避免因扣安全帶帶來的麻煩。有網民擔心長者平衡力弱，若巴士突煞車，恐令長者失平衡致意外，屆時「大家齊齊送院檢查」。

該名巴士乘客周日於Threads發帖表示，「多咗老人家企位，大家健康咗」。照片可見他登上一輛城巴從南區鴨脷洲邨開出，一男一女長者站在輪椅位附近扶着扶手，未有於下層坐下，惟未知該車座位是否已增設安全帶。

網民：一講到錢，老友記精甩尾 帖文隨即引發網民對安全帶政策的熱議，有人擔心若多了長者站立，恐引致意外，「遲早出事」、「急煞車大家齊齊送院檢查，經常驗身身好！」、「轉頭煞車跌親，睇醫生嚿錢都唔只5000蚊」、「仆親意外數字增加」、「搞到老人家唔敢坐，擾民」、「部分老人家唔夠力拉出安全帶」、「企得多骨質疏鬆」；亦有人稱：「短程真係企下好過冇啦啦跌五千，區內短程正常車很密」、「2蚊人最大敵人，安全帶，成日搭兩個站落車嗰啲真係唔洗坐啦 」、「一講到錢，老友記精甩尾」、「我估會好多人選擇企位，除非真係搭好耐車」。