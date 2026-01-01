高鐵香港段點站增至110個　明起推買一送一及20元車票折扣優惠

高鐵西九龍站出發列車的直達站點，即日起再新增16個，令高鐵(香港段)直達站點總數增至110個。港鐵公司今日(26日)舉行首航慶祝活動，運輸及物流局局長陳美寶、港鐵公司行政總裁楊美珍與公司管理層、多位立法會議員和旅遊業界代表等皆有出席。

陳美寶於致辭時表示，今次高鐵站點突破110個直達站，不單是象徵公共交通運輸的新里程碑，更可以引證及體現香港和內地密切的聯繫。她又指，香港有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，隨著高鐵西九龍站能接駁到內地龐大的高鐵網絡，帶領香港市民和遊客可到內地走遍大江南北，亦體現香港作為超級聯繫人角色。楊美珍則指，高鐵（香港段）是國家高鐵網絡的一部份；通車至今，無論網絡覆蓋和乘客量均已以倍數增長。公司會繼續與旅遊業界合作，推動新一波「高鐵遊」熱潮，促進兩地旅遊及人員交流。