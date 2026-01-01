高鐵香港段點站增至110個　明起推買一送一及20元車票折扣優惠

高鐵西九龍站出發列車的直達站點，即日起再新增16個，令高鐵(香港段)直達站點總數增至110個。港鐵公司今日(26日)舉行首航慶祝活動，運輸及物流局局長陳美寶、港鐵公司行政總裁楊美珍與公司管理層、多位立法會議員和旅遊業界代表等皆有出席。
陳美寶於致辭時表示，今次高鐵站點突破110個直達站，不單是象徵公共交通運輸的新里程碑，更可以引證及體現香港和內地密切的聯繫。她又指，香港有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，隨著高鐵西九龍站能接駁到內地龐大的高鐵網絡，帶領香港市民和遊客可到內地走遍大江南北，亦體現香港作為超級聯繫人角色。楊美珍則指，高鐵（香港段）是國家高鐵網絡的一部份；通車至今，無論網絡覆蓋和乘客量均已以倍數增長。公司會繼續與旅遊業界合作，推動新一波「高鐵遊」熱潮，促進兩地旅遊及人員交流。
慶祝站點破百雙重限時賞
是次高鐵新增的其他站點，位處華東、潮汕、廈門及福州地區。其中，新設的上海虹橋綫列車，沿途前往包括南京、無錫及合肥等華東地區重點城市，港鐵公司特別與旅行社合作舉辦了首發團，連同其他乘客共有逾400名乘客乘搭首列新綫列車出行，反應十分熱烈。另外，為慶祝高鐵直達站點增至110個，高鐵聯同14間指定旅行社於明日(27日)起推出「慶祝站點破百雙重限時賞」，包括買一送一及20元車票折扣，優惠於各指定旅行社平台及門巿分店發售。優惠名額及活動時間因應各平台而有所不同，數量有限，售完即止。