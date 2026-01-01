的士司機穿黑裙 黃竹坑單位外走廊自瀆 准保釋2月判刑

一名的士司機去年身穿黑裙，在黃竹坑雅濤閣單位外的走廊遊蕩及自瀆，被鄰居的閉路電視拍下揭發。(資料圖片)

一名的士司機去年身穿黑裙，在住所單位外的走廊遊蕩及自瀆，被鄰居的閉路電視拍下揭發。被告今日（26日）於東區裁判法院承認在公眾地方的猥褻行為罪，他求情稱因工作和長期照顧患腦退化症的母親，不懂得處理壓力而犯案。主任裁判官張志偉為被告索取感化及社會服務令報告，押後至2月9日判刑，被告續准保釋，但不得接觸控方證人及返回案發地點。

51歲被告許健誼，報稱的士司機，承認1項在公眾地方的猥褻行為罪，指他於2025年10月14日在黃竹坑雅濤閣某樓層走廊，無合法權限或辯解而在公眾地方猥褻暴露其下體。