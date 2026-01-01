的士司機穿黑裙 黃竹坑單位外走廊自瀆 准保釋2月判刑

一名的士司機去年身穿黑裙，在住所單位外的走廊遊蕩及自瀆，被鄰居的閉路電視拍下揭發。被告今日（26日）於東區裁判法院承認在公眾地方的猥褻行為罪，他求情稱因工作和長期照顧患腦退化症的母親，不懂得處理壓力而犯案。主任裁判官張志偉為被告索取感化及社會服務令報告，押後至2月9日判刑，被告續准保釋，但不得接觸控方證人及返回案發地點。
51歲被告許健誼，報稱的士司機，承認1項在公眾地方的猥褻行為罪，指他於2025年10月14日在黃竹坑雅濤閣某樓層走廊，無合法權限或辯解而在公眾地方猥褻暴露其下體。
案情指被告當時居於黃竹坑雅濤閣某單位，鄰居自去年4月起察覺被告不時在樓層走廊遊蕩，感到擔憂，遂於單位門外安裝了閉路電視。至10月15日，鄰居翻看閉路電視影像時，發現被告身穿黑色裙出現在樓層走廊，並露出自己的下體及自瀆。鄰居於是報警，警方同日拘捕被告，他在警誡下承認出於性慾望而犯案。
求情稱照顧腦退化母親累積壓力
被告以往沒有案底，他求情時透露自己任職的士司機及已婚，須供養父親及患腦退化症的母親，犯案是因為長期承受壓力而不懂處理，已向醫生求診及定期覆診，對事件感到後悔，承諾會改過望法庭輕判。張官指案情嚴重，但考慮到被告案發後已採取行動處理自身問題，故先為被告索取感化官及社會服務令報告，並批准被告保釋候判，期間不得接觸控方證人及不可返回案發地點。
案件編號：ESCC900049/2025