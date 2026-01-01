兩男涉串謀販毒判囚34年半及34年　證人內地視頻作供令其入罪

兩名分別44歲及53歲的香港男子因跨境販毒，早前被裁定一項串謀販毒罪罪名成立，今日(26日)在高等法院分別被判囚34年6個月及34年。今次是首宗有內地被捕人士，透過視頻作供指證香港販毒人士，而最終入罪的案件。
警方表示，內地公安部於2017年2月13日在廣州市荔灣區破獲一宗販毒案，拘捕3名內地和一名本地男子，並檢獲約297公斤冰毒。該名被捕本地男子其後向公安人員表示，他是受兩名身處香港的本地男子操控及指示，企圖將本案被檢獲的冰毒偷運到香港，公安部同毒品調查科隨即展開合作。
人貨分離等手段遙控指揮
經深入調查後，警方發現該團伙組織嚴密，核心成員通過「人貨分離」、「單線聯絡」等手段遙控指揮販毒活動。毒品調查科人員在時機成熟下，於2018年5月10日在香港拘捕上述兩名男子。經取得律政司意見後，兩名操控人被落案起訴一項串謀販毒罪。該名在內地被捕以及正在服刑的本地男子亦都成為今次審訊的控方證人，並且在中華人民共和國最高人民法院的批准下，於內地以視頻型式作供，指證本案兩位被告。
警方表示，今次成功定罪展現內地及香港的法律制度在一國兩制下有效協調的正面成果，又說經歷疫情封關，增加案件證據蒐集的困難，與及要處理視頻作供的技術問題。