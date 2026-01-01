兩男涉串謀販毒判囚34年半及34年　證人內地視頻作供令其入罪

兩名分別44歲及53歲的香港男子因跨境販毒，早前被裁定一項串謀販毒罪罪名成立，今日(26日)在高等法院分別被判囚34年6個月及34年。今次是首宗有內地被捕人士，透過視頻作供指證香港販毒人士，而最終入罪的案件。

警方表示，內地公安部於2017年2月13日在廣州市荔灣區破獲一宗販毒案，拘捕3名內地和一名本地男子，並檢獲約297公斤冰毒。該名被捕本地男子其後向公安人員表示，他是受兩名身處香港的本地男子操控及指示，企圖將本案被檢獲的冰毒偷運到香港，公安部同毒品調查科隨即展開合作。