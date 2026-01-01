結業潮｜好呷台灣火鍋3月中全線結業　優惠券最遲周日旺角店用

敘福樓集團子公司株式会社有限公司旗下、主打台式火鍋放題的「好呷台灣火鍋」，最後一間分店將於3月中旬結業。店方日前表示，旺角分店即將「完成任務」，預告下月會以新模式帶來「告別之作」，又提醒優惠券最遲要在本周日使用。

主打麻辣鴨血藥膳鍋、牛奶木瓜美顏鍋、沙茶豬筒骨鍋、麵包豆腐白湯鍋等9款火鍋湯底，以台灣夜市小食專區作招徠的好呷台灣火鍋，2022年6月在旺角朗豪坊開業，翌年在銅鑼灣開設第二間分店，更曾成為旅發局「優質旅遊服務」計劃的認可餐館之一。

好呷台灣火鍋銅鑼灣分店去年10月因租約期滿結業。事隔3個月，株式会社的KABU PASS會員近日以電郵通知會員指，好呷台灣火鍋旺角分店「即將完成台味吃到飽的任務」，下月初開始會以新模式帶來「告別之作」；好呷亦有在社交平台發布同樣消息，又提醒會員最遲要在本周日，即下月1日或之前使用「好呷」優惠券。據報，旺角分店同樣因租約期滿而要結業。

去年DSE免費開放予考生溫書

翻查資料，去年4月中學文憑試(DSE)舉行期間，好呷台灣火鍋曾在該月平日下午2時半至5時半免費開放予考生，並提供汽水、熱咖啡、熱朱古力、果汁等任飲。株式会社有限公司除好呷台灣火鍋外，火鍋食肆還有牛涮鍋、溫野菜和好鍋日子，另有牛角、挽肉と米、兩姊妹涼皮×株式會社等品牌。