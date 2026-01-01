騙案｜「美女店主」Threads送羽毛球拍　18歲仔中伏被呃近5萬元

世上沒有免費午餐，警方今日(26日)在社交平台公開騙徒的Threads帳戶名稱，呼籲市民慎防。截至下午4時半，相關帳戶仍可於Threads瀏覽，兩則詐騙帖文聲稱「有冇人要羽毛球拍㗎？店鋪關咗，賣唔出，免費送俾有需要嘅人」，引來逾百則留言詢問，然而當中沒有任何具體店舖資訊及聯絡方法，美女頭像的樓主亦堅持回覆「私信」。

日前就有一名18歲男子，見到上述Threads貼文，以為有羽毛球拍免費送出，他私信該陌生網友後，對方稱會經7-11便利店收貨，但要求他先上一個假冒便利店的釣魚網站作認證帳戶【https[:]//myship-711-com-tw-uitoq12[.]top/ht/indwx.php?te=1&ClickID=544】。其後，他再根據對方指示，分兩次轉賬至對方個人戶口，總共損失接近5萬元。直至他收到銀行通知被過數，始知被騙。