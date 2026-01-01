尼帕病毒｜本港將加強對印度抵港旅客健康篩檢　目前沒有感染個案

印度西孟加拉邦爆發尼帕病毒(Nipah virus)疫情，近日錄得至少5宗病例。本港衞生防護中心表示，目前沒有錄得尼帕病毒感染的輸入或本地案例，目前風險評估認為傳入香港的風險為低，為審慎起見將會在機場加強對由印度抵港航班的旅客進行健康篩檢。

個案病死率40％至75％ 尼帕病毒在馬來西亞和新加坡1998至1999年發生涉及養豬場工人和與豬有密切接觸人士的爆發當中，首次被發現，過去20年孟加拉及印度曾多次錄得人類感染尼帕病毒的爆發，通常在12月至4月期間發生，主要透過受果蝠污染的生椰棗汁傳播。初步資料顯示，西孟加拉邦加爾各答一間醫院本月中起錄得5宗確診個案，主要為醫院內傳播，全部涉及醫護人員，暫未有死亡個案或跨境傳播個案，當地已隔離約100名密切接觸者。

衞生防護中心目前評估認為，尼帕病毒傳入香港的風險為低，總監徐樂堅表示這是一種新發的人畜共患疾病，患者可以沒有徵狀，主要通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播，但亦可透過食用受感染蝙蝠尿液、糞便或唾液污染的食物，以及在人與人之間傳播。早期徵狀包括與流感類似的徵狀，如發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛等，其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。嚴重或會出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，個案病死率約為40％至75％。中心網站顯示，目前尚未有針對尼帕病毒感染的療法及藥物，治療主要限於支持療法。

籲往受影響地方市民注重個人衞生 徐樂堅表示，雖然加爾各答與香港無直航班機，為審慎起見，中心將會在機場加強對由印度抵港航班的旅客進行健康篩檢，包括安排港口衞生人員在相關航班閘口為旅客進行體溫監測、對出現病徵的旅客進行醫學評估，並將對公共衞生有影響的感染個案轉介到醫院作醫學檢查。他又提醒前往受病毒影響地方的市民，應避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓，注重個人衞生和注意食物衞生等。