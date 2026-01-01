乙肝共治計劃2.7推出　為高風險者篩查　減肝癌危機

乙型肝炎病毒可引致急性肝炎，而慢性乙型肝炎病毒感染更可引致永久肝臟損害或肝癌。醫務衛生局轄下基層醫療署公布，將於2月7日推出「乙型肝炎共同治理計劃」，以識別社區中的慢性乙型肝炎患者，為高風險市民進行乙型肝炎風險評估、篩查和長期治理，以減低他們出現肝硬化和肝癌等嚴重併發症的危機。 考慮到初生嬰兒普及乙型肝炎疫苗注射計劃已於1988年推出，35歲以下受疫苗保護人士確診慢性乙型肝炎感染的風險低於1%，「乙肝共治計劃」將精準針對最高風險群組人士，即在1988年或以前出生、直系家庭成員包括父母、兄弟姊妹和子女或性伴侶為慢性乙型肝炎患者，以及無確診患有慢性乙型肝炎或相關病徵的香港居民。

參加者參加計劃後須先登記成為康健中心會員並同意加入醫健通，康健中心職員就會安排其在康健中心接受免費乙型肝炎表面抗原快速測試，並為他們配對自選家庭醫生。測試結果呈陽性人士將獲政府資助以共付模式接受進一步抽血化驗，若結果再呈陽性，家庭醫生就會在6個月後安排參加者接受第二次抽血化驗作進一步確認。在篩查階段，參加者只須支付180元共付額，當中已包括相關化驗等費用。 若被診斷出患有慢性乙型肝炎，患者就會進入治療階段，安排與「慢病共治計劃」相同。每年獲最多4次資助診症跟進，每次診症須支付由家庭醫生釐定的診症共付額。另外，因治療期間會採用「慢病共治計劃」的同一基本藥物名單，當中已涵蓋治療乙型肝炎的抗病毒藥物，所以獲處方該等藥物的參加者無需支付任何藥費。同時，若患者同為「慢病共治計劃」參加者，診症配額將以整合計算，並以當中較高資助診症額為準；局方亦表明，鼓勵家庭醫生做到在同一次診症中同時治理病人多項慢性疾病情況。

局方初步估算，計劃約有30萬合資格人士可報名參與。據政府2020至2022年度人口健康調查發現，本港35至84歲未接種初生經已普及乙型肝炎疫苗人士中，患有慢性乙型肝炎比率達百分之7.8，當中近四成人不知道自己已經患上慢性乙型肝炎。換言之，計劃第一年或可能找出不多於23,400名確診者。港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰表示，早期發現加上吃藥治療約能減少乙型肝炎患者三至六成患肝癌風險；若不加以跟進則有25至35%機會發展成肝癌；如果病人病情嚴重至須接受肝移植手術，政府或須資助達100萬元以上。惟袁孟峰表示亦強調，共治計劃原意並非只為減低公營負擔，而是希望病人能受到應有的治療。

基層醫療健康專員彭飛舟表示，「慢病共治計劃」名單上的所有家庭醫生均會同步參與「乙型肝炎共同治理計劃」，目前已有超過780名醫生參與，數目亦將會持續增加。他強調當局已預留足夠資源應付所有開支，期望能儘早識別社區中慢性乙型肝炎患者並長期跟進，以減低他們出現肝硬化和肝癌等嚴重併發症的風險。