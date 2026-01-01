飛鵝山直升機坪上露營 內地旅客：沒事我們只是玩

有網民發現，在飛鵝山自殺崖附近的直升機停機坪上，竟搭建數個帳篷。(Threads)

近年，本港郊野公園吸引內地旅客，不少內地旅客來郊野公園郊遊及露營，惟部分旅客在指定露營地點外露營，甚至在直升機坪露營。近日，有網民發現，在飛鵝山自殺崖附近的直升機停機坪上，竟搭建數個帳篷，約有7人左右。

漁護署回覆《am730》查詢，該地點並非本署指定的露營地點，在該處紮營違反《郊野公園及特別地區規例》。根據《郊野公園及特別地區規例》，除指定露營地點外，任何人不得在郊野公園內露營或設置營帳，最高判罰款2,000元及監禁3個月。漁護署表示，會加強巡邏飛鵝山一帶範圍，如發現違規露營的情況，會採取適當執法行動。