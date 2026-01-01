飛鵝山直升機坪上露營 內地旅客：沒事我們只是玩

近年，本港郊野公園吸引內地旅客，不少內地旅客來郊野公園郊遊及露營，惟部分旅客在指定露營地點外露營，甚至在直升機坪露營。近日，有網民發現，在飛鵝山自殺崖附近的直升機停機坪上，竟搭建數個帳篷，約有7人左右。
漁護署回覆《am730》查詢，該地點並非本署指定的露營地點，在該處紮營違反《郊野公園及特別地區規例》。根據《郊野公園及特別地區規例》，除指定露營地點外，任何人不得在郊野公園內露營或設置營帳，最高判罰款2,000元及監禁3個月。漁護署表示，會加強巡邏飛鵝山一帶範圍，如發現違規露營的情況，會採取適當執法行動。
事主好言相勸 露營人士：沒事我們只是玩
拍攝者在社交媒體發布一段長約2秒的影片，片中可見飛鵝山自殺崖附近的停機坪上，竟放置了至少5個營帳，約7人佩戴頭燈。拍攝者表示，露營人士為內地旅客，並怒斥其在停機坪露營，好言相勸對方，惟對方以普通話回應稱，「沒事我們只是玩」。網民直言，「鹹田、西灣露營都算，連自殺崖個直升機坪都唔放過」。
香港郊野公園現設有41個露營地點，但飛鵝山直升機停機坪不屬於指定露營地點。漁護署呼籲，所有前往郊野公園露營的遊人應使用指定露營地點，切勿隨處紮營，以免觸犯法例，破壞自然環境；尤其在直升機升降坪及其附近露營，除對自身安全構成嚴重威脅外，更可能阻礙緊急救援工作，影響他人生命安全。
翻查資料，飛鵝山直升機停機坪是供政府飛行服務隊、消防、民安隊等進行緊急救援時使用，以及附近的發射站，亦會使用直升機運送物資。早於2017年，已有人於該處露營。另外，自殺崖被漁護署列入「郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點」之一。