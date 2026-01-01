李家超：行政主導是特區高效治理和保障福祉關鍵

全國港澳研究會今日(26日)在北京舉行「堅持和完善行政主導促進特別行政區良政善治」專題研討會。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍致辭表示，實行行政主導是維護特別行政區憲制秩序的必然要求，有利於提升政權機關的功能和效率，靈活應對各種風險挑戰；又強調行政長官要切實擔負起治理香港第一責任人的責任。

行政長官李家超出席專題研討會香港分場。他表示，行政主導不僅是「一國兩制」實踐的必然要求，更是實現特區高效治理、保障市民福祉的關鍵所在。他提到有四點深刻體會，包括行政主導是《基本法》設計的特區政治體制，具有政治法律基礎。香港實行以行政長官為核心的行政主導體制，對維護特區憲制秩序、確保「港人治港」、高度自治、實現特區高效治理具有重要意義。他指，會強化香港當家人意識，切實擔負起治理香港第一責任人的責任，香港各界亦要自覺鞏固和完善行政主導。新一屆立法會肩負重任，應支持配合和監察促進特區政府更好施政。

李家超指，今年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是特區政府進一步深化改革、全力拼經濟的一年。他將帶領特區政府團隊繼續全力以赴，貫徹落實「堅持和完善行政主導」的重要精神，期望社會各方自覺維護、鞏固及完善行政主導。

政務司長陳國基表示，本屆政府在行政長官帶領下，勇於擔當，敢於作為，攻堅克難，包括完成《基本法》第二十三條立法，對治理劣質「劏房」等一系列老大難問題破局開篇，在推動北部都會區、教育科技人才一體化等長遠謀劃邁出堅實步伐。行政主導對提升特區管治的成效已經日益顯現，展現出強大生命力和優越性。