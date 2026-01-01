結業潮｜Pizza-BOX最後分店結業 23年營運劃上句號 網民感慨「太平反成敗因」

疫情陰霾至今仍令餐飲業百業受壓，不少老字號相繼結業。近日有網民在社交平台披露，位於觀塘康寧道的「Pizza-BOX」分店悄然落幕，該店亦是全港最後一間分店，意味這個陪伴港人23年的薄餅品牌正式走入歷史。他感慨「Pizza Box正式結束23年營運，ThankYou PizzaBox 」。街坊均對Pizza-BOX結業感唏噓，嘆日後便宜選擇再少一個，「價錢合理，又好食，執左覺得好可惜」，昔日熟悉的品牌，瞬間成為回憶。
有網民在社交平台Facebook群組分享指，Pizza-BOX位於觀塘康寧道間、最後一間分店結束營業，從他的照片可見，今日(26)飯時間，店內雖傳出白光，但閘門緊閉；相關網頁亦已停止運作，當《am730》記者嘗試登入其官方網頁，已顯示「找不到key」的提示，電話亦接駁至爆滿的留言信箱。
消息一出，街坊及老顧客均大感唏噓，紛紛在網上憶述昔日的至抵優惠與親切滋味，「公司打電話落單就有買一送一，送到手上仲熱辣辣」、「Pizza-BOX價錢合理又好食，執咗真係好可惜」、「平到爆，138元大批，加20元多一個，依然捱唔住」。更有人直言品牌「敗因」正是太便宜，「就係因為太平，為唔到皮，所以要執笠」。
前身為Domino’s Pizza
翻查資料，「Pizza-BOX」前身為美國連鎖品牌Domino’s Pizza，2003年因特許經營合約結束而易名。高峰期曾遍佈全港14間分店，惟近年先後收縮，繼將軍澳分店(營運35年)及火炭分店(營運逾25年)結業後，火炭店更涉及拖欠員工薪金的勞資糾紛。如今觀塘分店亦告落幕，象徵這個品牌正式畫上句號。