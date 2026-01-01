堅持和完善行政主導維護特區憲制秩序 夏寶龍向議員提五期望 敢擔當樹立好形象

全國港澳研究會昨在北京舉行「堅持和完善行政主導促進特別行政區良政善治」專題研討會。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍致辭表示，實行行政主導是維護特別行政區憲制秩序的必然要求，有利於提升政權機關的功能和效率，靈活應對各種風險挑戰；又強調行政長官要切實擔負起治理香港第一責任人的責任。他又對新一屆立法會議員提出五點期望，包括敢於擔當作為和樹立良好形象等。 夏寶龍指出，實行行政主導是維護特別行政區憲制秩序的必然要求，有利於提升政權機關的功能和效率；亦有效改善社會民生福祉，提高國際競爭力和影響力。惟他亦指出，行政主導在特區實際運行中並不都是一帆風順，教訓十分深刻。他指出，反中亂港分子與外部勢力想架空、改變基本法確定的行政主導，鼓吹「三權分立」，削弱行政長官和特區政府權威，損害中央權威乃至抗拒、排斥中央權力，絕對不允許。

行政長官擔起治港第一人責任 夏寶龍又表示，堅持和完善行政主導，關鍵是行政長官和特區政府要強化香港、澳門當家人意識，切實擔負起治理香港、澳門第一責任人的責任。政府各部門要在行政長官領導下，主動加強對特別行政區發展的頂層設計和戰略謀劃，做好與國家「十五五」規劃對接，增強港澳發展的前瞻性和主動性。此外，亦要主動識變、應變、求變，破除利益固化藩籬，破解港澳發展的深層次矛盾和問題。 對於新一屆立法會，夏寶龍表示，要履職盡責展現新形象，全力支持配合行政長官和特別行政區政府依法施政；不能光口頭上喊支持，更要拿出實際行動，圍繞政策落地加強調研，使政府提出的政策舉措更容易落地見效。

夏寶龍強調，立法會要發揮好作用，關鍵在於議員，並對議員提出五點期望。第一要厚植家國情懷，認真踐行誓言，把忠於國家、特區和基本法體現到具體工作中。第二要敢於擔當作為，要在特別行政區改革發展中發揮重要作用，不當局外人。第三要熱心服務市民，傾聽基層市民和業界聲音，對市民反映的急難愁盼問題要想方設法幫忙解決。第四要勤勉參政議政，集中精力積極參與立法會各項工作。第五要樹立良好形象，注意個人操守，遵守議員守則。

李家超：行政主導是特區高效治理和保障福祉關鍵 行政長官李家超出席專題研討會香港分場。他表示，行政主導不僅是「一國兩制」實踐的必然要求，更是實現特區高效治理、保障市民福祉的關鍵所在。他提到有四點深刻體會，包括行政主導是《基本法》設計的特區政治體制，具有政治法律基礎。香港實行以行政長官為核心的行政主導體制，對維護特區憲制秩序、確保「港人治港」、高度自治、實現特區高效治理具有重要意義。他指，會強化香港當家人意識，切實擔負起治理香港第一責任人的責任，香港各界亦要自覺鞏固和完善行政主導。新一屆立法會肩負重任，應支持配合和監察促進特區政府更好施政。

李家超指，今年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是特區政府進一步深化改革、全力拼經濟的一年。他將帶領特區政府團隊繼續全力以赴，貫徹落實「堅持和完善行政主導」的重要精神，期望社會各方自覺維護、鞏固及完善行政主導。 政務司長陳國基指，本屆政府在行政長官帶領下，敢於作為，攻堅克難，包括完成《基本法》第二十三條立法，對治理劣質「劏房」等老大難問題破局開篇，在推動北部都會區、教育科技人才一體化等長遠謀劃邁出堅實步伐。行政主導對提升特區管治的成效已經日益顯現，展現強大生命力和優越性。

身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼表示，全體議員均認同行政主導一直行之有效，切合香港實際情況及需要，並符合國家及香港特區整體利益。她指，新一屆立法會肩負重任重托，監督促進特區政府更好施政。李慧琼說，全體議員已安排學習會，一起認真學習研討會的重要內容；亦會全力支持行政長官依法施政，動對接國家「十五五規劃」，更好融入國家發展大局，促進香港特區良政善治。