高鐵直達站點增至110個 陳美寶：盼很快公布新鐵路標準

廣深港高鐵香港段昨開辦上海虹橋綫，並新增16個站點，令香港直達的站點增至110個。運輸及物流局長陳美寶形容，拓展服務體現香港和內地的密切聯繫，又期望能盡快公布新的鐵路標準，借鑑國家興建高鐵的經驗和建造水平，做到提速、提效和減低成本。攝影：林俊源

高鐵香港段昨起新增上海虹橋綫列車，途經南京、無錫及合肥等華東城市，同日起新增16個直達站點，位處華東、潮汕、廈門及福州等地區，使直達站點由94個增至110個。港鐵行政總裁楊美珍在慶祝儀式致辭稱，高鐵香港段是國家高鐵網絡的一部分，通車至今不論覆蓋網絡和客量都錄得以倍數增長，希望更多內地旅客可透過高鐵來港旅遊，又稱港鐵已加密往返上海虹橋的臥鋪列車服務，相信能進一步發揮香港和上海的人員及經濟互通角色。