將軍澳景林邨洗魚池疑氣泵故障 愛協：114魚疑缺氧亡　86魚龜生還（更新）

將軍澳發生殘酷對待動物案件。昨日(26日)，景林邨景棉樓對開魚池疑清洗魚池慘變屠殺，管理處及清潔公司將池內逾百魚撈起，暫存到3個箱子及細水池暫存，期間疑氧氣泵故障，據指由中午至晚上放置大半天竟無人處理，導致115條魚缺氧死亡，81條魚倖存但十分虛弱。警方表示已接手調查事件，列作「殘酷對待動物」，由將軍澳警區動物罪案警察專隊跟進。
根據「香港動物報」及「香港救援鳩鴿及雀鳥」於社交平台Facebook表示，有熱心市民26日晚上7時發現魚被放在3個箱及1個小水池，懷疑氧氣泵有問題，已經有多條魚死亡，事主隨即報警及聯絡愛護動物協會，警方及愛協人員到場，確認死魚數目，並急將幸存魚隻急救轉移。
案件列殘酷對待動物
據悉大部分為錦鯉魚。「香港救援鳩鴿及雀鳥」義工接求助趕至，直言當時死亡數字不斷上升，心急呼「救得幾多得幾多」，怒轟管理處與清潔公司草菅魚命。警員到場經初步調查後，將案件由「求警協助」改列為「殘酷對待動物」跟進，暫未有人被捕。
愛護動物協會回覆傳媒查詢時表示，昨日（26日）晚上約9時接獲市民報稱，將軍澳景林邨因為清洗魚池處理失當，引致大量魚死亡。愛協督察到場時，警方已在場向報案人了解情況及初步調查。
據愛協了解，清洗魚池工作由昨日（26日）中午開始，工作人員將池內約200條魚，分別放置在3個容器內，環境十分擠擁，情況至昨晚仍未有改善，懷疑因為工人疏忽，引致大量魚隻死亡，隨即聯絡警方及愛協。愛協督察在場調查後，發現有大約一半魚死亡；現場只有一個水泵正在運作，初步懷疑該批魚因為缺氧而死。初步點算後，證實114條魚疑因缺氧死亡；仍存活的82條魚和4隻龜，則由屋苑管理公司安放在屋苑內的另一水池，繼續照顧。
愛協續稱，警方將案件界定為「殘酷對待動物」，並檢取部分魚屍，交由愛協督察帶走，稍後送往漁護署解剖，以了解死因。愛協督察今天會聯同漁護署再次前往現場作進一步了解。