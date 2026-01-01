將軍澳景林邨洗魚池疑氣泵故障 愛協：114魚疑缺氧亡　86魚龜生還（更新）

將軍澳發生殘酷對待動物案件。昨日(26日)，景林邨景棉樓對開魚池疑清洗魚池慘變屠殺，管理處及清潔公司將池內逾百魚撈起，暫存到3個箱子及細水池暫存，期間疑氧氣泵故障，據指由中午至晚上放置大半天竟無人處理，導致115條魚缺氧死亡，81條魚倖存但十分虛弱。警方表示已接手調查事件，列作「殘酷對待動物」，由將軍澳警區動物罪案警察專隊跟進。

根據「香港動物報」及「香港救援鳩鴿及雀鳥」於社交平台Facebook表示，有熱心市民26日晚上7時發現魚被放在3個箱及1個小水池，懷疑氧氣泵有問題，已經有多條魚死亡，事主隨即報警及聯絡愛護動物協會，警方及愛協人員到場，確認死魚數目，並急將幸存魚隻急救轉移。