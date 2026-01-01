曾國衞免職｜曾國衞前列腺癌指數持續上升　經治療情況無大改善決定請辭

政制及內地事務局局長曾國衞指因前列腺癌指數持續上升，經治療後無甚改善，與家人及醫生商量後決定請辭(吳康琦攝)

政制及內地事務局局長曾國衞指因前列腺癌指數持續上升，經治療後無甚改善，與家人及醫生商量後決定請辭。國務院已免去曾國衞的職務。

曾國衞今日在行政長官李家超陪同下見記者，曾國衞指多年來盡心盡力為特區政府及市民工作，但在高強度工作下，身體漸漸出現狀況。其前列腺特異抗原（PSA指數）一直上升，PSA值長期超過11，期間曾進行不同檢查，包括超聲波、磁力共振，亦曾進行刺穿手術及一直按時服藥，但情況無甚改善。他與醫生及家人商量後，認為目前最好的方法是放下工作，減少壓力，調理身體，因此在完成去年12月的立法會選舉工作後提出請辭。