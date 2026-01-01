警反詐騙及洗黑錢拘71人最細14歲　有跨國公司遇騎劫帳號失逾1.3億元

近年詐騙案件數字持續上升，包括網上購物騙案、投資騙案及假冒官員騙案等。在電話騙案方面，除了過往常見的手法，例如「猜猜我是誰」及假冒官員，近期亦出現騙徒假冒電訊公司及媒體平台等的客戶服務人員。

累計損失超過2.1億

為應對騙案上升趨勢，港島總區刑事部聯同港島總區轄下4個警區的所有刑事單位，於本月12日至昨日(26日)期間，展開為期15日的反詐騙及反洗黑錢行動。是次行動共拘捕71人，角色為傀儡戶口持有人，總共包括46男25女，年齡介乎14至65歲，報稱的職業包括學生、家庭主婦、地盤工人及保安等。他們涉嫌干犯「洗黑錢」罪行，共涉及69宗騙案及相關洗黑錢案件。這些案件牽涉182名受害人，年齡介乎18至68歲，損失金額由220元至1億3千4百萬元不等，累計損失超過2億1,400萬。受害人涵蓋不同社會背景，其中亦包括部分高收入及高學歷人士。職業分布方面，目前已知涉及文員、律師、及牙醫等多種行業。