曾國衞以健康理由提出請辭，國務院宣布，根據《基本法》有關規定，並根據行政長官的建議，免去曾國衞政制及內地事務局局長的職務。曾國衞於1987年加入當時的人民入境事務處，任職助理入境事務主任。2012年晉升為助理處長，兩年後升為副處長，2016年接替陳國基出任入境事務處處長。到2020年4月上屆政府任期中段，曾國衞提早離開公務員體系，獲任命為政制及內地事務局局長，成為首名由紀律部隊出身而出掌該局的問責官員。

曾國衞於任內負責選舉事宜、與內地交流合作、推動粵港澳大灣區發展等，其中2021年負責推動完善選舉制度後的首次立法會選舉，選出90名第七屆立法會議員。到2023年，曾國衞主要負責落實「完善地區治理體系」後的區議會選舉安排，並以不同手法宣傳，例如「區選夜繽紛」、「區選進社區」等，並設立「鄰近邊境投票站」，方便選民返港投票。

去年12月7日舉行的立法會換屆選舉同樣由曾國衞負責統籌，新增多項新安排，包括在功能界別採用電子點票、設置公務員專屬票站等，地方選區的投票率有31.9%，超越上屆。

「同性伴侶關係登記機制」 完善選舉後首項被立會否決草案

另外，為執行終審法院對「岑子杰案」的裁決，曾國衞任內向立法會提交條例草案，建議設立「同性伴侶關係登記機制」，但相關修例在立法會被大比數否決，亦是完善選舉制度後，首項被立法會否決的條例草案。曾國衞表示尊重立法會的決定。