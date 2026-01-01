巴士戴安全帶乘客伸縮棍按落車鐘　網民倡重新安裝「電鐘帶」(有片)

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日（1月25日）生效，若巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴，否則可被檢控，最高罰款5,000元及監禁3個月，有市民反映佩戴安全帶不方便。一名男乘客周一（26日）乘搭巴士上層時戴上安全帶，惟伸手未能觸及落車鐘，於是拿出伸縮棍嘗試按制，惟未知是否成功，影片引來網民熱議。

該名男乘搭於社交平台Threads發文稱「論如何搭巴士攬住安全帶㩒鐘」帖文，可見當時晚上他坐在巴士上層車頭位置，守法扣上安全帶，他事前攜帶了一支伸縮棍乘車，嘗試在巴士行駛期間用伸縮棍按最近位置的落車鐘，而當時附近沒有其他乘客代為協助，最終片段未有顯示此方法是否成功。