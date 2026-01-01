曾國衞免職｜專科醫生稱PSA指數高不一定患前列腺癌　初期無病徵籲年過50男士身體檢查

曾國衞以健康理由請辭政制及內地事務局局長一職，他透露前列腺癌指數持續上升，前列腺特異抗原(PSA)長期高於11。泌尿外科專科醫生楊協和接受《am730》查詢指，一般PSA指數高於4便會定義為較高，但強調指數高並非百分百肯定患癌，醫生會安排病人接受多參數磁力共振作進一步檢查，有需要便會抽取組織化驗。他解釋，PSA指數高不一定等於患上前列腺癌，前列腺肥大、前列腺發炎、尿道發炎等，都有機會令PSA指數增加。

治療目的非為降低PSA指數 楊協和指出，PSA指數高的初期不會對病人造成大影響，亦沒有病徵，呼籲男士到50歲就要進行身體檢查，包括量度PSA指數，否則待出現骨痛、小便出血時已太遲。至於PSA指數有否方法降低，楊協和表示指數趨向較高就會令醫生懷疑病人有癌症，繼而進行更仔細的檢查，強調治療目的並非要降低PSA指數，「如果發現有癌症，就醫癌症」，因此不會透過藥物去降低指數，而指數持續維持高水平就會更擔心患癌風險，「有人第一次驗唔係，第二次抽組織化驗就有可能係」；若病人未有處理而PSA指數自然回落，就有機會是間歇性問題例如前列腺或尿道發炎等。

國務院今日公布已免去曾國衞的職務，他早上與特首李家超一同在行政會議前見傳媒時，提到自己的前列腺癌指數一直上升，PSA值更加長期超過11，期間曾進行超聲波、磁力共振等不同檢查，以及進行刺穿手術、一直按時服藥，惟情況無甚改善，經與醫生和家人商量後，認為目前最好方法是放下工作，減少壓力，調理身體，故在完成去年12月立法會選舉工作後請辭。