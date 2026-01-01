尿液汽水｜退休漢認罪下月判刑　親友求情稱常以幽默方式帶來歡樂

一名退休漢涉把尿液加入樽裝汽水放上貨架後被捕，他今日(27日)在九龍城法院承認兩項罪名。裁判官莫子聰指，本案非常特別，被告過往紀錄良好，但本案性質嚴重，會考慮一系列判刑可能性，把案押後至下月10日判刑，為被告索取心理專家、精神科、感化及社會服務令等報告，期間續還押候判。

被告羅劍毅(63歲)，承認一項意圖損害等而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，指他於去年7月18日，在旺角彌敦道771-775柏宜中心2號地舖惠康超級市場內，非法及惡意使一名陳姓男童飲用含有有害物品(即尿液)，意圖使男童受損害、精神受創或惱怒。他另認一項「有意圖而企圖使他人受損害、精神受創或惱怒而導致該人服用有害物品」罪，指他由2024年7月21日至去年8月6日期間(首尾兩日包括在內)，於香港非法及惡意使他人服用有害物品，即尿液，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒。