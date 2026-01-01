賀歲花車巡遊大年初一登場　12花車巡遊尖沙咀　中外表演團隊同場獻技

甲辰馬年即將到來，香港街頭再度洋溢濃濃年味！「國泰新春國際匯演之夜」以「開年 開運 開心」為主題，將於大年初一(2月17日)晚上8時，在尖沙咀香港文化中心廣場開幕。當晚共有12輛造型精美花車登場，更有「中華戰舞」、「巨型夜光馬」等表演供人欣賞。旅發局料活動會吸引10萬人參與，巡遊結束後，花車與表演團隊更會延續至全城多區展出與演出。

花車固然是焦點，但16隊來自中國內地及國際的表演團隊同樣令人目不轉睛。曾亮相春晚的中國普寧富美青年英歌隊，聯同6歲「小小非遺傳承人」莊恩琪，一起帶來國家級非物質文化遺產「中華戰舞」；法國「FierS à Cheval」的巨型夜光馬，還與本地王仁曼芭蕾舞學校跨界合作，呈現精彩表演；意大利「Cromosauro」則帶來高逾5米、長達7米的巨型恐龍，與香港國術龍獅總會的夜光龍聯手演繹「雙龍共舞」。

精彩不止一晚！從年初二(2月18日)起，花車將繼續現身全城多個地點延續喜慶。其中8輛特色花車首度移師啟德體育園展出(2月18日至26日)，頭兩天更設舞台，由多隊中外表演團隊即場加碼演出；其餘4輛則分別亮相海洋公園、大埔林村、沙田馬場，以及銅鑼灣維多利亞公園。表演團隊也會走進各區商場與景點，為市民與旅客帶來更多驚喜。

林建岳：全力宣傳香港農曆新年活動

旅發局主席林建岳表示，非常感謝各方贊助機構與合作夥伴的支持，讓今年匯演注入更多新元素，繼續成為世界級的新春盛事。旅發局將以「福運全城」為主題，全力宣傳香港多姿多彩的農曆新年活動。旅發局發言人補充，料活動將吸引十萬人參與，當中一半為旅客。