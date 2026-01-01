賀歲花車巡遊大年初一登場　12花車巡遊尖沙咀　中外表演團隊同場獻技

甲辰馬年即將到來，香港街頭再度洋溢濃濃年味！「國泰新春國際匯演之夜」以「開年 開運 開心」為主題，將於大年初一(2月17日)晚上8時，在尖沙咀香港文化中心廣場開幕。當晚共有12輛造型精美花車登場，更有「中華戰舞」、「巨型夜光馬」等表演供人欣賞。旅發局料活動會吸引10萬人參與，巡遊結束後，花車與表演團隊更會延續至全城多區展出與演出。
中外表演團同場出獻技
花車固然是焦點，但16隊來自中國內地及國際的表演團隊同樣令人目不轉睛。曾亮相春晚的中國普寧富美青年英歌隊，聯同6歲「小小非遺傳承人」莊恩琪，一起帶來國家級非物質文化遺產「中華戰舞」；法國「FierS à Cheval」的巨型夜光馬，還與本地王仁曼芭蕾舞學校跨界合作，呈現精彩表演；意大利「Cromosauro」則帶來高逾5米、長達7米的巨型恐龍，與香港國術龍獅總會的夜光龍聯手演繹「雙龍共舞」。
精彩不止一晚！從年初二(2月18日)起，花車將繼續現身全城多個地點延續喜慶。其中8輛特色花車首度移師啟德體育園展出(2月18日至26日)，頭兩天更設舞台，由多隊中外表演團隊即場加碼演出；其餘4輛則分別亮相海洋公園、大埔林村、沙田馬場，以及銅鑼灣維多利亞公園。表演團隊也會走進各區商場與景點，為市民與旅客帶來更多驚喜。
林建岳：全力宣傳香港農曆新年活動
旅發局主席林建岳表示，非常感謝各方贊助機構與合作夥伴的支持，讓今年匯演注入更多新元素，繼續成為世界級的新春盛事。旅發局將以「福運全城」為主題，全力宣傳香港多姿多彩的農曆新年活動。旅發局發言人補充，料活動將吸引十萬人參與，當中一半為旅客。
門票加價最多五成
「國泰新春國際匯演之夜」於香港文化中心設有觀眾座席，門票分600元(A 區)、550元(B 區)及450元(C/ D / E區)，將在2026年2月7日(星期六)上午8時起，於旅發局九龍旅客諮詢中心發售，先到先得，售完即止。今年門票價均有所上升，去年票價為480元、450元和300元，加幅由22.2%至50%不等。發言人解釋，花車匯演的門票已有12年沒有加價，是次加價屬反映通脹。
巡遊當晚共有12輛造型精美花車登場，由11個參與單位精心打造。除了連續24年冠名贊助的國泰、參與巡遊已達27年的香港賽馬會，以及正慶祝20周年的香港迪士尼樂園外，今年還迎來不少新面孔；包括香港麥當勞以80年代經典分店為靈感，復刻出一輛懷舊火車花車，慶祝品牌踏入50周年；香港品牌玩具協會則把Labubu、Molly等人氣本地IP角色匯聚一車，展現香港潮流創意的爆發力；林村許願廣場更化身流動「發光許願樹」，把香港獨有的許願樹文化與節慶習俗帶到街頭。
巡遊從文化中心出發，沿廣東道、海防道、彌敦道前行，最終在香港喜來登酒店外畫上句號。開演前從下午6時開始，15隊本地表演團體已率先暖場，舞獅舞龍、花式跳繩、街舞、魔術輪番上陣，炒熱現場氣氛。