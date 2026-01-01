國泰貨運再度接載精英賽駒，飛赴香港頂級國際場地障礙盛事。

國泰貨運已成功空運約60匹精英場地障礙賽駿馬由歐洲飛抵香港，參與將於 本月30日至2月1日在亞洲國際博覽館舉行的浪琴香港國際馬術盛典。 延續去年活動的圓滿成功，國泰貨運專業團隊再度周密策劃並執行一項高度複雜的運輸任務，安排一眾精英賽駒由位處歐洲中心地帶，並具完備完善貨運機場及馬房設施的比利時列日機場啟程，乘坐波音747貨機，展開約12小時的直航旅程飛抵香港國際機場。波音747貨機主艙空間寬敞並配備精密控制的恆溫環境，為長途飛行提供安全舒適的運輸環境，確保馬匹抵港時情緒穩定、體能狀態良好，以最佳狀態迎接賽事。

重構活體動物運輸體驗 隨著全球對活體動物貨運的需求持續上升，國泰貨運的服務遠超單純「將動物由起點運送到目的地」的層面。「國泰—動物運送」方案建基於3大核心原則: 舒適至上：採用符合國際航空運輸協會（IATA）規範的專用運輸馬廄，確保通風良好、空間充足及馬匹在運送過程安全穩妥。

精準路線：精心規劃航線，縮減停站及中轉時間，減低旅程對動物造成的壓力。

信心保證：獲 IATA 活體動物物流認證（CEIV Live Animals），嚴格遵循國際最高動物福祉標準。

每趟航班均由經驗豐富的專業團隊全程照護。馬匹在出發時享有優先地勤安排，並在停機坪上保持低速轉運，以減少震動與馬匹壓力；飛行期間，獲CEIV 認證的機組人員會持續監察並適當調節貨艙溫度與空氣流通，而隨行的專業馬伕亦會全程照料賽駒，確保其身心狀況維持最佳水平。