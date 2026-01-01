陳家珮逆線駕駛引葉劉蔡素玉罵戰　葉劉：您是不是想小題大做或報一箭之仇？｜Ray Online

新民黨議員陳家珮逆線行車一事原來唔只喺社會引起風波，仲導致政圈內部出現火花，新民黨主席葉劉淑儀同民建聯前議員蔡素玉喺地區通訊群組公開駁火。 根據政圈流傳嘅對話截圖，蔡素玉近日喺「香港東區各界協會」WhatApp群組轉發3段訊息，頭兩段係葉劉當年就前民政事務局局長徐英偉出席「洪門宴」嘅回應，話徐英偉身為高官應該以身作則，普通書面或者口頭譴責都唔足夠，覺得主動辭職係較體面嘅做法。 至於蔡素玉另一則轉發訊息就係：「葉劉對高級官員如此嚴格要求，試問對其愛徒是否用同一把尺,用同一個標準嚴格要求主動辭職是『較體面做法』尤其是立法局(立法會)議員，更應該守法,以身作則, 比白更白。議員並非普通市民,應在市民面前樹立好榜樣,如果立法局(立法會)議員無法以身作則,How can you expect ordinary people to do the same?(如何要求普通市民遵守)」

葉劉好快就喺群組回覆蔡素玉，話：「蔡女士及其他指罵陳家珮的人，您們從未試過違例泊車，在雙黃線上落或橫過雙白線嗎？這些觸犯交通規則的行為，在世界多國都不被視為刑事罪行，知未？」葉劉再繼續話：「蔡素玉，您是不是想小題大做或報『一箭之仇』？不如快D(啲)去叫您們的李立法會主席(李慧琼)用重手命陳家珮落台？」 蔡素玉就再回覆：「Regina(葉劉英文名)，你位高權重，看了你對我的訓示，心中非常忐忑不安。我第一時間就在反省自己做錯了甚麼，會引起你這政界資深長老的注意並給予指導？」

蔡素玉再話：「我一向都支持家珮，她也沒有對我有不是的地方，我何來要報她的仇？你是否把轉發(我只是轉發他人意見)對你或你黨任何不利消息的人就當成是你的敵人？他/她就是在報仇？那請問當天徐英偉又得罪你什麼？你又在報他什麼仇?」 蔡素玉繼續發炮，話：「你對我轉寄訊息的指責，是要令香港小市民起寒蟬效應，從此不能也不敢發表意見？還是要轉向目標，蒙混大眾注意力？」

不滿葉劉幫陳家珮辯解 蔡素玉向傳媒確認同葉劉發生爭拗，佢話本來覺得由法律處理陳家珮嘅事就可以，但葉劉作為黨主席唔單止唔批評，仲用盡唔合理嘅藉口幫陳家珮辯解，同埋嚴厲怪責批評陳家珮嘅人，蔡素玉反問：「呢個係咩世界？」