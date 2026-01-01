城巴：安全帶使用率顯著提高　將定期為每輛巴士進行深層清潔

巴士上強制佩戴安全帶的規例已實施，城巴指目前新規定在城巴車隊的實施運行大致暢順

巴士上強制佩戴安全帶的規例已實施，城巴指目前新規定在城巴車隊的實施運行大致暢順。安全帶的使用率顯著提高，城巴已針對消毒及保養作出更嚴謹要求。

增派前線人員加強宣傳教育

城巴表示為確保所有乘客安全帶處於良好狀態，會定期為每輛專營巴士在非營運時間進行深層清潔。此外，城巴將繼續在各主要巴士總站、口岸、機場等地點增派前線人員，加強宣傳教育，提醒市民及旅客上車後必須佩戴安全帶，有關安排將至少維持1個月。城巴將持續關注法例實施初期的情況及乘客體驗，並專注於提升行車安全。