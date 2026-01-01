城巴：安全帶使用率顯著提高　將定期為每輛巴士進行深層清潔

巴士上強制佩戴安全帶的規例已實施，城巴指目前新規定在城巴車隊的實施運行大致暢順。安全帶的使用率顯著提高，城巴已針對消毒及保養作出更嚴謹要求。
增派前線人員加強宣傳教育
城巴表示為確保所有乘客安全帶處於良好狀態，會定期為每輛專營巴士在非營運時間進行深層清潔。此外，城巴將繼續在各主要巴士總站、口岸、機場等地點增派前線人員，加強宣傳教育，提醒市民及旅客上車後必須佩戴安全帶，有關安排將至少維持1個月。城巴將持續關注法例實施初期的情況及乘客體驗，並專注於提升行車安全。
九巴：每兩星期進行車廂深層清潔 消毒安全帶
九巴表示，留意到政府回應傳媒就強制佩戴巴士安全帶的提問，公司會配合當局推行有關工作，包括宣傳和公眾教育。九巴指非常重視車廂安全帶的清潔和正常操作，目前九巴每輛巴士每天進行至少兩次車廂基本清潔，每兩星期在車廠進行車廂徹底深層清潔，均涵蓋清潔和消毒安全帶；而每輛巴士均會接受定期檢驗，包括日檢、月驗，以及每年進行的巴士年度檢驗，檢查內容包括全車廂安全帶運作，確保所有機件及設備能夠正常運作。如果車長發現或接獲乘客通知安全帶失靈或損壞，應在安全情況下紀錄有關情況，及於到達總站後通知公司，公司會盡快跟進。