警方接獲5宗「新型碰瓷黨」報案　審視30宗懷疑個案　暫未有人被捕

本港出現「新型碰瓷黨」，有騙徒蓄意造成輕微交通意外，甚至沒有與汽車碰撞，卻舉報駕駛者違反交通規例，數月後再聲稱因意外受傷無法工作，透過律師「天價」索償。警方今日(27日)表示，收到5名市民報案，涉及懷疑交通意外索償詐騙的案件(即「新型碰瓷黨」)，最高索償金額達$80萬。警方強調，高度關注事件，正就案件進行深入分析，並正審視30宗個案，暫未有人被捕。保險業聯會亦提醒市民，遇到新型碰瓷一定要通知保險公司，並交由公司專員處理，切勿因怕失去「無索償獎金」而因小失大。

警務處商業罪案調查科警司馮培基表示，警方近日留意到有傳媒報導和市民報稱，指香港出現「新型碰瓷黨」，有司機或乘客在輕微碰撞甚至未有碰撞的情況下，於交通案件調查完結一段時間後，突然收到由涉案司機或乘客提出的民事索償，涉及律師費、醫療開支、收入損失及汽車維修等，每宗索償金額動輒數十萬元。事件引起市民高度關注，警方亦高度關注事件。

正審視30宗案件

馮培基續指，警方已與保險業界保持緊密合作，並設有既定個案轉介機制。上周五(13日)，商業罪案調查科及交通總部已與保險業聯會代表會面，了解情況。商業罪案調查科現已接手調查保險業界轉介的案件及市民報案，並主動聯絡可疑案件的被索償人士。由於案件涉及保險、法律及醫療界，警方正進行深入分析，暫未有人被捕。目前警方正審視30宗案件，全部於2023至2024年後發生，其中最高索債金額達80萬元。