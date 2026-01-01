熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jan-27 22:47
更新：2026-Jan-27 22:47

陳家珮倡仿內地引AI鏡頭識別學童不快情緒　蔡若蓮：須平衡私隱與學習

分享：
學生精神健康備受社會關注。(資料圖片／林俊源攝)

學生精神健康備受社會關注。(資料圖片／林俊源攝)

adblk4

學生精神健康備受社會關注。立法會教育事務委員會今日舉行政策簡報會，選委界陳家珮會上提到本港學童的壓力愈來愈大，自殺風險亦趨年輕化，建議參考內地部分學校的做法，以「有不幸事件發生」的學校為試點，設置具人工智能(AI)識別功能的閉路電視，以識別學童不開心的情緒。

陳家珮建議參考內地部分學校做法，於部分學校試驗以閉路電視AI識別學童不開心情緒。(資料圖片／周令知攝) 李家駒關注教育局有何策略推廣和推進全民閱讀。(資料圖片／周令知攝) 蔡若蓮稱，學校使用閉路電視錄影要徵詢不同持份者意見。(資料圖片／蘇文傑攝) 蔡若蓮相信，在學校以外還要聯絡不同持份者，一同推廣閱讀習慣和營造氣氛。(資料圖片／林俊源攝) 教育局計劃今年下半年提交《教育條例》修例草案予立法會審議。(資料圖片) 學生精神健康備受社會關注。(資料圖片／林俊源攝)

裝鏡頭否學校可作校本決定

教育局局長蔡若蓮回應稱，學校現時使用閉路電視錄影時，需要徵詢師生、家長等不同持份者意見，以平衡私隱和學習需要，重申學校可以作出校本決定，當局不會一刀切決定需要推行與否，又稱當局已進行大量「精神健康守門人」訓練，協助及早識別身邊精神健康出問題或受困擾的同學。她在會上亦提到，當局大力推廣《4Rs精神健康約章》，包括鼓勵同學多休息、放鬆，建立良好人際關係和抗逆力，已有逾800間學校參加。

adblk5

選委界李家駒提到，內地去年推行《全民閱讀促進條例》，明確提出4月第四周會舉辦「全民閱讀周」，而有統計顯示本港學生的閱讀習慣會在離開校園後大幅減少，關注當局有何策略推廣和推進全民閱讀。蔡若蓮表示，教育局一直有努力推廣閱讀風氣、提高閱讀能力和培養閱讀習慣，相信在學校以外還要聯絡不同持份者，一同推廣閱讀習慣和營造氣氛。

教師執業證書修例下半年交審議

另外，會上多名議員關注「完善教師註冊機制」的影響。蔡若蓮稱，當局已展開修訂《教育條例》的工作，研究引入執業證書和定期更新要求，以回應社會對教師專業水平的期望。她相信，引入執業證書有助保障教師的專業性，又透露全港有16萬名已註冊教師，惟實際僅約7萬至8萬人有執業，未在教育界任職者將不會取得執業證書。當局下月會徵詢教育事務委員會意見，並計劃今年下半年提交修例草案予立法會審議。

adblk6

香港圖書館｜盤點四大特色圖書館 香港圖書館｜盤點四大特色圖書館 香港圖書館｜盤點四大特色圖書館 香港圖書館｜盤點四大特色圖書館 香港圖書館｜盤點四大特色圖書館

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務