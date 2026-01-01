陳家珮倡仿內地引AI鏡頭識別學童不快情緒　蔡若蓮：須平衡私隱與學習

學生精神健康備受社會關注。立法會教育事務委員會今日舉行政策簡報會，選委界陳家珮會上提到本港學童的壓力愈來愈大，自殺風險亦趨年輕化，建議參考內地部分學校的做法，以「有不幸事件發生」的學校為試點，設置具人工智能(AI)識別功能的閉路電視，以識別學童不開心的情緒。

教育局局長蔡若蓮回應稱，學校現時使用閉路電視錄影時，需要徵詢師生、家長等不同持份者意見，以平衡私隱和學習需要，重申學校可以作出校本決定，當局不會一刀切決定需要推行與否，又稱當局已進行大量「精神健康守門人」訓練，協助及早識別身邊精神健康出問題或受困擾的同學。她在會上亦提到，當局大力推廣《4Rs精神健康約章》，包括鼓勵同學多休息、放鬆，建立良好人際關係和抗逆力，已有逾800間學校參加。

選委界李家駒提到，內地去年推行《全民閱讀促進條例》，明確提出4月第四周會舉辦「全民閱讀周」，而有統計顯示本港學生的閱讀習慣會在離開校園後大幅減少，關注當局有何策略推廣和推進全民閱讀。蔡若蓮表示，教育局一直有努力推廣閱讀風氣、提高閱讀能力和培養閱讀習慣，相信在學校以外還要聯絡不同持份者，一同推廣閱讀習慣和營造氣氛。

教師執業證書修例下半年交審議

另外，會上多名議員關注「完善教師註冊機制」的影響。蔡若蓮稱，當局已展開修訂《教育條例》的工作，研究引入執業證書和定期更新要求，以回應社會對教師專業水平的期望。她相信，引入執業證書有助保障教師的專業性，又透露全港有16萬名已註冊教師，惟實際僅約7萬至8萬人有執業，未在教育界任職者將不會取得執業證書。當局下月會徵詢教育事務委員會意見，並計劃今年下半年提交修例草案予立法會審議。