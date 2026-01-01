曾國衞辭任局長 稱前列腺癌指數一直上升 李家超：無計劃再就司局長作人事變動

現屆政府再有高層人事變動，國務院昨根據特首李家超的建議，免去政制及內地事務局長曾國衞的職務。62歲的曾國衞解釋其前列腺特異抗原(PSA)指數一直上升，已進行檢查及按時服藥後情況無甚改善，因此在完成立法會選舉後以健康理由請辭。李家超表示，政制局長一職暫由副局長胡健民署任，又稱現沒有計劃對司局長人事作任何變動，指其他局長短期內離任的傳聞「不攻自破」。 國務院昨早公布，根據李家超建議免去政制及內地事務局長曾國衞的職務。李家超隨後與已離任的曾國衞一同在行政會議前見記者，是回歸以來首次有辭任局長與特首一同公開交代。曾國衞表示，自己多年來盡心盡力為特區政府及市民工作，但在高強度工作下身體漸漸出現問題，其前列腺癌指數持續上升，PSA值長期超過11，期間曾進行不同檢查，包括超聲波、磁力共振，亦曾進行刺穿手術及一直按時服藥，但情況無甚改善。在與醫生及家人商量後，他認為目前最好的方法是放下工作、減少壓力，調理身體，因此完成去年12月立法會選舉工作後請辭。

李家超感謝曾國衞的貢獻，亦理解其身體狀況，祝願他身體健康、一切順利，又指如果對方身體情況許可都希望他留任。現屆政府任期餘下不足一年半，李家超稱要花一番工夫物色適合接任人選，其間副局長胡健民會署任政制及內地事務局長。胡健民昨稱，會與該局所有同事盡心盡力做好工作。

李家超稱對所有現任問責官員都有信心 除曾國衞外，近日政圈亦流傳其他高層人事變動，包括有指房屋局長何永賢、發展局長甯漢豪及其他司局長有機會提早離任。李家超昨澄清相關揣測並不正確，他沒有計劃再對司局長有任何變動，形容傳聞不攻自破，又解釋官員均全力以赴按其要求進行大量工作，目前首要是處理大埔宏福苑居民的長期住宿安排，強調希望爭取最多時間做最大量的工作，對所有問責官員都有信心。

政制及內地事務局常任秘書長一職自傅小慧去年中退休後懸空至今，政治助理亦一直從缺，公務員事務局長楊何蓓茵昨被問到如何確保該局順利運作時，透露已物色到合適人選填補常秘空缺，未來數日會公布。 立法會政制事務委員會主席陳勇讚揚曾國衞一直非常勤奮，如今才得悉對方「大病堅持高強度、繁重工作」，又認同對方出任局長期間積極加強香港融入內地發展，落實完善選舉制度之後亦順利統籌多場重要選舉，尊重其請辭決定。陳勇續指，今屆問責官員「每位都好搏命、兢兢業業，好少見到佢哋放假，就算放假都處理工作」，希望他多休息配合治療，盡快康復。

2016年任入境處長 二零年任局長 曾國衞是首名非政務官出身的政制及內地事務局長，他1987年加入政府當時的人民入境事務處，任職助理入境事務主任，2016年出任入境處長，至2020年4月獲任命為政制及內地事務局長。他任內主要負責選舉事宜、與內地交流合作、推動粵港澳大灣區發展等，包括推動「完善選舉制度」後首次立法會選舉、在區議會選舉設立「鄰近邊境投票站」等；而去年的立法會換屆選舉投票率達31.9%高於上屆，獲港澳辦讚賞。他任內亦為執行終審法院對「岑子杰案」的裁決，向立法會提交條例草案建議設立「同性伴侶關係登記機制」，惟最終被大比數否決，為完善選舉制度後首項被立法會否決的條例草案。2020年美國財政部宣布制裁11名中港官員，曾國衞為其中一人。