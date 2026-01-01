大年初一尖沙咀花車匯演賀歲 Labubu許願樹鬧市巡遊

農曆新年將至，今年旅發局會繼續舉辦新春匯演，12輛花車大年初一晚上會在尖沙咀一帶巡遊，活動亦會有46隊本港、內地和國際表演隊參與，預計吸引逾10萬觀眾，觀眾席門票下月7日起發售。巡遊結束後，花車將會在啟德體育園、海洋公園和大埔林村等地展示。攝影：林俊源 大年初一的新春花車匯演主題為「開年、開運、開心」，巡遊隊伍由12輛花車組成，比去年多3輛，隊伍當日晚上8時會在尖沙咀香港文化中心出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，前往設於喜來登酒店外的終點，旅發局預計可吸引逾10萬名觀眾。

今年花車有11個機構參與，當中3張新面孔包括以八十年代分店為靈感製作的麥當勞懷舊火車花車，慶祝品牌50周年。香港玩具協會就把Labubu、Molly等人氣角色匯聚一起，林村許願廣場更化身流動「發光許願樹」，把本地特色文化帶到街頭。其他單位包括贊助的國泰航空，以慶祝八十周年為主題，展示兩款經典客機，以及香港賽馬會、香港迪士尼樂園等。 花車巡遊期間會有15隊本地表演和16隊中外表演團隊參與表演，包括中國普寧英歌隊攜「小小非遺傳承人」演出「中華戰舞」、法國巨型夜光馬與本地芭蕾舞跨界合作等。在花車匯演開始之前，15隊本地團隊約晚上6時亦會率先以舞獅舞龍、街舞、魔術等「暖場」。

觀眾席最多加價五成 香港文化中心觀眾席今年票價分為600元、550元及450元，比去年加價兩成至五成不等，下月7日起發售，當局指票價已連續12年沒有加價，調整屬反映通脹。大年初二至初十，8輛花車會到啟德體育園展示，海洋公園、大埔林村、沙田馬場及維園亦各有1輛。 旅發局主席林建岳稱，當局會把握農曆新年的黃金檔期，與業界一同推廣香港，吸引更多不同地方的旅客新春期間來港，感受濃厚的新年氣氛。