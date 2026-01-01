稱明白戴安全帶不便 惟望認清事實 李家超：不少地方實施多年

巴士上強制佩戴安全帶規例已生效，而不少市民認為不方便。行政長官李家超昨提及修例，指明白初時大家未必習慣，強調用意是保障乘客的生命安全，且很多國家及地區已實施相關規例多年，希望大家認清事實。他又回應去年8月爆出的冒牌水風波，指物流署前署長陳嘉信被點名批評、記錄在案及撤回勳章已影響工作紀錄和個人聲譽；強調採取措施是考慮作為部門首長須承擔主體責任的原則，是一個按事實和所佔實際角色而作出的處分。 李家超提到，修改法例要求巴士乘客佩戴安全帶，是緣於2018年大埔公路一輛巴士超速翻側，造成19死、67傷的悲痛教訓下所提出措施。他續指希望大家認清事實，很多國家及地區已實施相關規例超過10年、20年，包括內地、英國、澳洲、新加坡等。他認為新措施會帶來一些行為改變，尤其初時要習慣，的確會不方便；惟他引述研究指，當兩車迎頭相撞時，佩戴安全帶可減少嚴重受傷風險70%、減少死亡風險40%。

李家超強調小的行為改變可以減少傷亡，而在實施過程中會法、理、情兼備，希望以公眾教育、勸喻、培養習慣為首階段目標。他已要求運輸及物流局對公共交通營運商發出清晰要求，妥善處理安全帶的清潔、性能，及依規安裝安全帶。他指局方會持續推廣宣傳教育，讓市民認識到法律的用意，並明白法律同時容許在一些緊急或突發情況下，只要持合理辯解則不需要負上責任。

李家超

李家超：撤陳嘉信勳章基於事實 李家超又回應去年處理採購冒牌樽裝水事件。政府早前公布調查結果，指出物流署前署長陳嘉信無疏忽，但被撤回銀紫荊星章，當時公務員事務局長楊何蓓茵曾稱陳嘉信撤勳章「非懲罰」，是撤回獎勵。李家超昨回應事件時表示，任何追究責任都要公平公正、基於事實，不可出於某些人的個人喜好或憎惡。

李家超又表示雖然沒有證據顯示陳嘉信在處理事件中直接犯錯，但事件反映人員水平不足。陳嘉信任內作為部門首長，在提升人員的能力、觸覺和積極性方面應更有作為；同時政府撤回銀紫荊星章亦影響其工作紀錄和個人聲譽。李家超續指，採取這些措施是考慮到出現有關問題時，下級沒有上報，作為部門首長需要承擔主體責任的原則，是一個按事實和所佔實際角色而作出的處分，亦是履行部門首長責任制的理念。 楊何蓓茵昨再回應特首「處分」說法時指，技術上並不是紀律機制中的懲罰，相信行政長官的說法已考慮公眾對於整件事的觀感和看法。